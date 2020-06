24h du Mans virtuelles : diffusées à la TV ? Le programme et les infos

24H DU MANS - L'édition 2020 des 24h du Mans n'aura pas lieu en juin, comme de coutume mais a été reportée au mois de septembre suite à la pandémie de coronavirus. Ce week-end, pourtant, une course aura lieu et sera à suivre en direct : les 24h du Mans virtuelles en présence des meilleurs pilotes au monde dont des champions de F1 ! Voici le programme et toutes les infos.

[Mis à jour le 10 juin 2020 à 17h25] Non, les moteurs des LMP1 hybrides, des LMP2 et GTE ne vrombiront pas ce week-end dans la mythique ligne droite des Hunaudières, qui sera, comme le reste de l'année, rendue à la circulation des Manceaux. Les 24h du Mans 2020, programmées ce samedi 13 juin et dimanche 14 juin, n'auront pas lieu, reportées au mois de septembre en raison de la crise sanitaire consécutive à l'épidémie de coronavirus. Si vous avez tout de même beaucoup entendu parler des 24h du Mans ces derniers jours, sachez que vous n'avez pas rêvé ! Une course de 24 heures sur le même format se déroulera bien ce week-end... mais en virtuel ! Une compétition sur jeu vidéo aura lieu et sera diffusée sur internet mais aussi sur des chaînes de télévision, symbole de l'essor ces derniers mois de l'e-sport, ces compétitions sur jeu vidéo.

La course s'annonce animée, spectaculaire et relevée avec la présence de nombreux champions de simulation de course auto sur jeu vidéo, les dénommés "sim-racers", mais aussi d'as du volant "réel" avec la participation de champions du monde de F1 comme Fernando Alonso ou Jenson Button, de spécialistes de l'Endurance comme Sébastien Buemi, André Lotterer ou Kazuki Nakajima, du dernier vainqueur des 500 Miles d'Indianapolis, le Français Simon Pagenaud, du champion de Formule E Jean-Eric Vergne et de jeunes loups de la F1 comme le Monégasque Charles Leclerc mais aussi son rival néerlandais Max Verstappen, le Britannique Lando Norris ou le Français Pierre Gasly. Du beau monde en perspective donc qui devrait relever le défi d'une course acharnée durant 24 heures à partir de 15h samedi, par équipe de 4 pilotes (contre 3 lors des véritables 24 Heures du Mans) avec une catégorie prototype représentée par des LMP2 mais aussi une catégorie GT où la lutte s'annonce serrée entre les teams Porsche, Aston Martin, Ferrari ainsi qu'avec les Corvette engagées.

Vous vous demandez bien comment sera restituée l'ambiance et les règles des 24h du Mans telles que vous les connaissez chaque mois de juin ? Voici tout d'abord un petit point sur le règlement et les principes de ces 24h du Mans virtuelles :

50 équipages engagés, avec des prototypes identiques (Oreca 07 LMP2) et des GT qui auront, "comme en vrai", une balance d'équivalence des performances (la BPE, toujours propice aux débats !). Quatre modèles GT seront présents : Aston Martin Vantage, Corvette C7.R, Ferrari 488 GTE et Porsche 911 RSR. La compétition a lieu sur le jeu RFactor 2 disponible sur PC qui restitue fidèlement le célèbre circuit des 24 Heures du Mans.

Chaque équipage est composé de quatre pilotes mais doit compter au moins deux pilotes professionnels dotés d'une Licence internationale FIA. L'équipage peut être complété par deux "sim racers", des professionnels de l'e-sport ou d'autres pilotes professionnels. Un pilote devra au moins courir 4 heures durant la course et au maximum 7 heures. Ils ne pourront pas conduire plus de 3h durant une période de 5h. Le non-respect de ces règles de temps de conduite aura pour conséquence une pénalité.

La course aura lieu en mode dynamique, ce qui implique que la météo peut être changeante et qu'il y aura bien la nuit du Mans avec une course se déroulant de jour à partir de 15h puis de nuit et s'achevant de jour le lendemain.

La stratégie aura une part importante : consommation et usure des gommes seront prises en compte, de même que les dégâts en cas d'accrochage ou d'accident. Lors d'un arrêt au stand, il sera possible de changer de pneus, de ravitailler et de changer de pilote. La voiture est alors stoppée et le contrôle est donné au pilote suivant.

Départ à 15h samedi après des essais et une séance de qualifications qui aura lieu dans la semaine et servira à déterminer la grille de départ "virtuelle". Arrivée 24h plus tard à 15h dimanche.

200 pilotes sont donc engagés au départ de ces 24h du Mans virtuelles (50x4). Parmi eux, on retrouve de nombreux grands noms :

Champions du monde de F1 : Fernando Alonso, Jenson Button.

Pilotes actuels de F1 : Charles Leclerc, Pierre Gasly, Antonio Giovinazzi, Lando Norris, Max Verstappen.

Anciens pilotes de F1 : Rubens Barrichello, Giancarlo Fisichella, Felipe Massa, Olivier Panis, Nelson Piquet Jr, Stoffel Vandoorne, Alex Yoong...

Vainqueurs des 500 Miles d'Indianapolis : Juan-Pablo Montoya, Simon Pagenaud.

Champion du monde de Formule E : Jean-Eric Vergne.

Vainqueurs des 24 Heures du Mans : Sebastien Buemi, Brendon Hartley, André Lotterer, Neel Jani, Kazuki Nakajima, Nick Tandy...

Certains seront engagés en catégorie prototype avec des LMP2 Oreca 07 pour tout le monde mais disposant de livrées différentes. C'est ainsi le cas du team Toyota tenant du titre des 24h du Mans qui a choisi de s'engager officiellement avec deux voitures au départ qui reprendront les couleurs blanches, noires et rouges du prototype hybride TS050 engagé aux 24 Heures du Mans.

D'autres seront en catégorie GT où des constructeurs habituellement engagés au départ des 24h du Mans relèvent aussi le défi de ces 24h virtuelles. C'est le cas de Porsche qui engage 4 911 RSR au départ ou d'Aston Martin. Retrouvez la liste détaillée des engagés avec les 50 équipages au départ et les noms de tous les pilotes en cliquant ci-dessous.

Bonne nouvelle, les 24h du Mans virtuelles seront bel et bien diffusées à la télévision via une programmation forcément inédite qui permettra aux fans de suivre la course en temps réel en direct. Diffuseur habituel des 24 Heures du Mans, Eurosport a annoncé mercredi 10 juin qu'elle diffuserait de larges parties de la course sur sa chaîne TV (voir ci-dessous) ainsi qu'en intégralité sur le web via un abonnement à Eurosport Player.

Samedi 14 juin : prise d'antenne sur Eurosport 2 pour le départ à 15h samedi, diffusion des premières 2h30 heures de course, puis de 19h30 à 22h sur Eurosport 2.

Dimanche 15 juin : retransmission de l'arrivée sur Eurosport 2 pour les dernières 2h30 de course de 12h30 à 15h.

France TV Sport diffusera également gratuitement la course sur sa plateforme web OTT. 6 heures de retransmission sont prévues sur cette plateforme.

Les 24 Heures du Mans 2020 sont pour l'heure maintenues. L'Automobile Club de l'Ouest (ACO), qui organise la compétition depuis 1923, avait officialisé en mars le report de cette édition, prévue initialement le week-end des 13 et 14 juin. En raison de l'épidémie de coronavirus Covid-19 et de l'état d'urgence sanitaire en vigueur en France qui interdit tout rassemblement de public et l'organisation de tels événements, les 24h du Mans ne pouvaient avoir lieu aux dates prévues. Que les fans se rassurent, les 24h du Mans devraient bien avoir lieu en 2020, avec une édition désormais programmée les samedi 19 et dimanche 20 septembre 2020. L'ACO avait précisé lors de l'annonce du report que les billets précédemment achetés pour cette édition 2020 des 24 Heures du Mans resteraient valables "sans nécessité d'échange". Pour ceux qui souhaiteraient se faire rembourser, un formulaire est toutefois disponible en ligne (voir plus bas sur cette page).

La 88e édition des 24 Heures du Mans se déroulera le samedi 19 et le dimanche 20 septembre 2020. La célèbre course d'endurance devait avoir lieu les 13 et 14 juin, mais la dégradation de la situation sanitaire en France à cause de la pandémie mondiale de coronavirus Covid-19 a forcé les organisateurs à trouver de nouvelles dates. Le départ sera donné à 14h30, avec une arrivée à 14h30 le dimanche donc. Les qualifications auront lieu lors de la semaine qui précède la course. En revanche, la traditionnelle journée test, qui se tient habituellement 2 à 3 semaines avant la course, n'aura pas lieu en 2020. Le traditionnel pesage devrait également se tenir sur le circuit et non comme habituellement en centre-ville du Mans. Le programme provisoire est à retrouver ci-dessous.

Dimanche 13 septembre 2020

De 8h00 à 17h30 : Vérifications administratives et techniques (dit le "pesage") sur le circuit.

Lundi 14 septembre

De 8h00 à 17h30 : Suite et fin des vérifications administratives et techniques sur le circuit.

Mercredi 16 septembre

De 13h00 à 18h00 : Séance d'essais libres 1.

De 20h00 à 23h00 : Séance d'essais libres 2.

De 23h15 à 00h00 : Qualifications.

Jeudi 17 Septembre

De 17h00 à 18h00 : Séance d'essais libres 3.

De 20h00 à 20h30 : Hyperpole 24 Heures.

De 21h00 à 00h00 : Séance d'essais libres 4.

Samedi 19 Septembre

De 8h15 à 8h30 : Warm Up.

De 13h40 à 14h21 : Procédure de départ.

14h30 : Départ de la 88e édition des 24 Heures du Mans.

Dimanche 20 septembre

14h30 : Arrivée de la 88e édition des 24 Heures du Mans.

La billetterie des 24 Heures du Mans 2020 est d'ores et déjà ouverte ! Comme chaque année, plusieurs tarifs sont pratiqués en fonction des jours que vous sélectionnez. Le billet Enceinte générale semaine est vendu au prix préférentiel de 82 euros si vous réservez dès maintenant. Les membres de l'ACO, quant à eux, peuvent profiter de ce billet au tarif de 49 euros ! Un billet Enceinte générale dimanche existe, avec une validité seulement le dimanche à partir de 6h.

A noter qu'il est également possible de s'offrir un billet appelé "Pitlounge 24", qui donne accès à une loge avec vue sur la ligne droite des stands, et par conséquent les stands. D'autres billets Enceinte générale permettent quant à eux d'accéder au circuit uniquement le mercredi ou le jeudi, afin d'assister aux préparatifs. Un billet donnant accès uniquement aux virages de Mulsanne et Arnage existe aussi, avec un tarif fixé à 37 euros. Enfin, les 24 Heures du Mans sont gratuites pour les moins de 16 ans nés après le 14 juin 2004, accompagnés d'un adulte munis d'un billet. Il est possible d'acheter son billet sur la billetterie en ligne des 24 Heures du Mans, ou en téléphonant au service billetterie de l'ACO au 02 43 40 80 00. Une réservation par mail à l'adresse ticket@lemans.org est aussi possible. Des boutiques officielles existent : sur place au circuit des 24 Heures, à Paris au 118 boulevard Haussmann (dans le VIIIe arrondissement), à Rouen au 24 rue de l'hôpital, et à Tours au 32 rue Marceau. L'ACO a également ses agences à Angers (7 place de la République), à Nantes (6 boulevard Gabriel-Guist'Hau), à Caen (20 avenue du 6-Juin), à Rennes (40 boulevard de la Liberté) et à Saint-Brieuc (6 place Duguesclin).

Les nouvelles dates annoncées pour l'édition 2020 des 24 Heures du Mans ne vous arrangent pas ? Pas d'inquiétude : l'ACO a mis en ligne un formulaire que vous pouvez remplir afin d'obtenir le remboursement de vos billets. Il vous suffit de le remplir en indiquant le numéro de votre commande, votre identité, le moyen de paiement utilisé ainsi que votre adresse. A noter que vous avez au plus tard jusqu'au 31 mai 2020 pour réclamer le remboursement de vos billets pour les 24 Heures du Mans. Le formulaire est à envoyer à l'adresse suivante : Automobile Club de l'Ouest — Service billetterie, Demande remboursement 24 Heures du Mans, Circuit des 24 Heures du Mans — CS 21928, 72019 Le Mans Cedex 2, France.