Formule E à Valence : horaire, chaîne TV... Le programme complet

Nouveau rendez-vous pour la Formule E ce week-end avec deux courses prévues en Espagne lors de l'e-prix de Valence. Horaires, chaînes TV, engagés... Voici toutes les infos pour ne rien manquer des courses prévues ces 24 et 25 avril.

Nouveau double rendez-vous pour la Formule E ce week-end. La saison 7 se poursuit en Espagne à Valence sur le circuit Ricardo Tormo où se tiennent habituellement les essais hivernaux d'avant-saison. Comme à Rome lors de la dernière manche en date, les pilotes auront deux courses à disputer, ce samedi et ce dimanche, un moyen de combler un calendrier perturbé par la crise sanitaire.

Repaire des essais hivernaux, le circuit espagnol Ricardo Tormo n'a donc guère de secrets pour les pilotes de Formule E même si les organisateurs ont opté pour une modification du tracé dans sa partie finale avec notamment un enchaînement très technique aux virages 9 et 10 avant un long virage à gauche pour le 11 puis une chicane pour couper le début de la longue ligne droite des stands.

L'écurie Jaguar arrive en pleine confiance à Valence avec ses deux pilotes en tête du classement des pilotes, Sam Bird (43 points) devançant Mitch Evans (39 points). Robin Frijns (Envision Virgin Racing) est 3e à 34 points. Jean-Eric Vergne (DS-Techeetah) pointe à la 8e place grâce aux 25 points pris lors de sa victoire en course 1 à Rome.

Double course à Valence avec deux manches consécutives les 24 et 25 avril. Comme de coutume, elles seront précédées par une séance de qualification le jour-même.

Samedi 24 avril :

Séance d'essais 1 : 07h20 à 8h05

Séance d'essais 2 : 09h15 à 09h45

Qualifications : 11h00 à 12h00

Course : 15h00 à 16h00

Dimanche 25 avril :

Séance d'essais 3 : 08h00 à 08h45

Qualifications : 10h00 à 11h00

Course : 14h00 à 15h00

L'E-Prix de Rome 2021 sera diffusé sur plusieurs chaînes et sites internet. Eurosport possède les droits TV pour toute la saison et diffusera l'intégralité de la manche de Rome sur le player Eurosport, essais compris. Les qualifications et la course seront également diffusées en direct sur la chaîne Eurosport 2 le samedi 24 avril. Pour la 2e course le dimanche 25 avril, rendez-vous également sur le player pour suivre la séance d'essais matinale, les qualifications et la course. Les qualifs et la course seront également à retrouver en direct sur Eurosport, mais sur la chaîne Eurosport 1 cette fois. La Formule E est désormais également diffusée gratuitement sur la La Chaîne L'Equipe, canal 21 de la TNT. Qualifications et courses seront diffusées en direct les samedi 24 avril comme le dimanche 25 avril.

24 pilotes, répartis dans 12 équipes, seront au départ de cet e-Prix de Rome 2021. Voici la liste complète des engagés :