Pourquoi les vitres arrière des voitures ne se descendent pas jusqu'au bout

Lorsque vous ouvrez les vitres de votre voiture, vous avez sans doute remarqué que la vitre à l'arrière ne se baisse pas jusqu'au bout comme à l'avant. Sans forcément trouver la bonne explication... La voici !

Il fait chaud, et comme la climatisation dans une voiture n'a pas que des bons côtés (hausse de la consommation, risque de s'enrhumer…), la meilleure solution pour se rafraîchir est parfois de simplement ouvrir les vitres. Avec la vitesse, l'air va pouvoir largement circuler et refroidir l'habitacle parfois brûlant, surtout si votre véhicule a stationné un bon moment en plein soleil.

Vous l'avez sans doute déjà remarqué, les vitres d'une voiture ne s'ouvrent pas toutes de la même manière. Si celles de devant ''disparaissent'' complètement dans la fente prévue à cet effet, les vitres arrières ne se baissent jamais complètement. A l'arrière, cinq à dix centimètres de verre trempé – utilisé pour fabriquer les vitres latérales et le pare-brise arrière – dépassent toujours de la portière. Mais pour quelle raison ?

Si on y réfléchit quelques instants, la réponse semble évidente : la sécurité. Comme les enfants occupent le plus souvent les places arrières dans une voiture, laisser un bout de vitre dépasser permet d'offrir une protection supplémentaire entre l'intérieur et l'extérieur du véhicule. Ainsi, il est par exemple plus difficile pour un jeune garçon ou une jeune fille de laisser dépasser son bras par la fenêtre, ce qui peut effectivement se révéler dangereux. Il existe toutefois une autre explication qui répond tout simplement à une problématique d'ordre technique.

Pour comprendre, il suffit de regarder une voiture de profil. Vous constaterez que les portières arrières sont presque toujours plus étroites en bas que les portières avants. Pourquoi ? Parce qu'à l'arrière du véhicule la carrosserie est le plus souvent découpée de façon à contourner les roues. De fait, les vitres n'ont pas suffisamment d'espace dans la portière pour pouvoir descendre complètement sans empièter sur le passage de roues. Certains modèles ont été ainsi complètement privés d'ouverture en raison du design de la voiture. C'était le cas récemment de la DS4 ou du Citroën C4 Cactus, surtout pour une question de coût. Si votre enfant vous pose la question sur le prochain trajet des vacances, vous aurez désormais une bonne réponse à lui apporter !