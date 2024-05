Les pommes de terre sont bien meilleures en les préparant de cette manière au barbecue

Cette façon ingénieuse de préparer les pommes de terre accompagne à merveille un barbecue

La pomme de terre, ce légume qui se prête à merveille à vos grillades en barbecue, peut se décliner sous différentes formes. Frite, rôtie au four, en plat ou cuite en papillote, elle est définitivement l'accompagnement idéal de nos viandes et poissons grillés. Seulement voilà, ce n'est jamais très pratique de s'attaquer à une purée ou un gratin dauphinois quand on est dans le jardin en train de se délecter du bout des doigts d'une bonne merguez ou d'un pilon de poulet... On a trouvé la préparation la plus audacieuse et la plus créative qu'il soit pour servir les pommes de terre au barbecue.

C'est une recette qui sent bon l'été et qui accompagnera à merveille vos brochettes au bœuf ou au poulet. L'avantage de cette recette, c'est que sa préparation en amont ne requiert que très peu de temps, soit un quart d'heure à peine. Il s'agit des brochettes de pommes de terre grenaille, qui peuvent se cuire directement sur les braises ! On n'hésitera pas à les assaisonner d'herbes aromatiques, comme le romarin ou les herbes de Provence, et à faire preuve de créativité en y ajoutant des légumes de saison. Découvrez la préparation de vos brochettes de pommes de terre grenaille au romarin pour 8 personnes, étape par étape :

Laver 40 petites pommes de terre grenailles, les plonger dans une grande casserole d'eau bouillante salée. Dès reprise de l'ébullition, cuire durant 10 minutes et égoutter.

Ébrancher 8 longues branches de romarin en conservant le petit plumet à l'une des extrémités de chaque branche.

En faisant preuve de délicatesse, transpercer les pommes de terre avec une brochette métallique, puis les placer dans un saladier. Saler, poivrer puis arroser de 6 cuillères à soupe d'huile d'olive et bien mélanger le tout.

Glisser les pommes de terre sur les branches de romarin pour composer 8 brochettes de 5 pommes de terre chacune.

Faire dorer sur les braises du barbecue ou sur le grill de 10 à 15 minutes environ, en les retournant régulièrement jusqu'à obtenir une cuisson uniformément dorée.



L'astuce de la brochette de pommes de terre grenaille au barbecue, c'est qu'elle peut convenir aux végétariens également, agrémentée de tomates cerise, rondelles d'aubergines, de poivrons ou encore, de courgettes. Elle est aussi amusante à cuire, pour un moment de convivialité tous ensemble autour des braises. Petit bonus à ajouter à un barbecue où tout se cuit sur les braises : faire griller des épis de maïs, servis ensuite avec du beurre demi-sel, dans une inspiration texane...