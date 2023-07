Ce constructeur ne fabriquera plus de voitures de cette couleur, pourtant la préférée des clients

Dans le monde assez conformiste de l'automobile, le patron de cette grande marque a pris une décision pour le moins audacieuse. Cette couleur tant prisée par les acheteurs ne figurera plus à son catalogue…

Lors de l'achat d'un véhicule, les usagers n'ont pas tous les mêmes critères de sélection. Certains privilégient le design, ce que l'on voit en premier sur une voiture. D'autres s'attardent davantage sur les équipements et le confort, majoritairement à l'intérieur du véhicule.

Une troisième catégorie de personnes est plus attachée à la marque, parfois par volonté d'acheter un produit national ou alors parce qu'elle est gage de fiabilité, de robustesse, de performance… Mais une fois que le choix s'est porté sur un modèle précis, un autre critère vient se glisser dans la réflexion : celui de la couleur.

Il est très personnel, et les constructeurs l'ont bien compris. Depuis plusieurs années, l'éventail de couleurs des voitures à la vente s'est considérablement élargi. Reste que malgré la multiplication des teintes proposées, trois couleurs "historiques" ont toujours la préférence de la clientèle : le blanc, le noir et le gris. Alors, quand un célèbre fabricant de voitures annonce qu'il va cesser de produire des voitures d'un coloris très prisé, cela fait l'effet d'une bombe.

Une explication surprenante : "Le gris n'a pas sa place"

C'est exactement ce qu'a fait le patron de Fiat il y a quelques jours. Olivier François, PDG de la firme italienne depuis deux ans, a annoncé que le gris serait purement et simplement supprimé du catalogue de la marque ! Un sacré contre-pied quand on sait que le gris est la couleur de voiture la plus vendue en France et en Europe. Mais alors, pourquoi une telle décision ?

Conscient du risque pris – on parle tout de même d'une marque qui fait des dizaines de milliards de chiffres d'affaires par an -, Olivier François veut oser la différence. ''Le gris, c'est la couleur préférée des clients, a-t-il glissé lors d'une opération marketing effectuée dans un petit village italien au sud de Gênes. "Aussi bien pour les voitures françaises, qu'allemandes que japonaises. Mais là, nous parlons de l'Italie. Regardez : pays de la joie, de l'optimisme, de l'amour, de la passion, de la vie ! Alors, le gris n'a pas sa place. Nous allons changer les règles.''

Pour rendre plus spectaculaire cette ''Opération No Grey'', le boss de Fiat a participé à la mise en scène. Olivier François s'est installé derrière le volant d'une Fiat 600, le tout nouveau modèle de la marque, de couleur grise. Puis une grue a soulevé la citadine dans les airs avant de la plonger dans une gigantesque cuve de peinture orange ! L'histoire ne dit pas si elle a ensuite été nettoyée, mais Fiat aura au moins réussi à faire le buzz autour de son nouveau modèle. A voir maintenant si en se privant de la couleur de voiture la plus recherchée en Europe, les ventes des Fiat suivront…