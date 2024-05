Sur quelle chaîne TV et quand voir le Grand Prix de Monaco ? L'heure du départ et le programme TV

Vous voulez suivre le Grand Prix de Monaco ce dimanche ? Voici tout ce qu'il faut savoir et le programme TV complet.

C'est le jour du Grand Prix de F1 le plus attendu de l'année, le GP de Monaco. L'édition 2024 de la célèbre course dans les rues de la Principauté se déroule ce dimanche 26 mai. Vous souhaitez voir le départ à la TV, à défaut d'avoir obtenu votre ticket ou votre emplacement de yacht dans la marina ?! Le Grand Prix est bien sûr retransmis en direct ce dimanche, dans la foulée d'une séance de qualifications épiques samedi.

Rendez-vous à 15 heures, heure française ce dimanche pour suivre le Grand Prix de Monaco sur les antennes de Canal +. Attention, cette fois, le Grand Prix de Monaco ne dispose pas de retransmission en clair. Il faut donc être abonné à Canal+ pour pouvoir regarder cette course, retransmise à 15 heures sur la chaîne premium Canal +. La prise d'antenne est prévue dès 12h50 avec la parade des pilotes. Les fans pourront aussi basculer sur Canal + Sport 360 (avant de revenir sur Canal+ pour le départ) s'ils veulent suivre l'émission "La Grille".

Cette émission permettra de revenir sur le début du week-end et la séance de qualifications. Elle a vu Charles Leclerc réaliser la pole position devant le jeune Australien de McLaren, Oscar Piastri. En deuxième ligne, on retrouve la 2e Ferrari, celle de Carlos Sainz devant l'autre McLaren, de Lando Norris vainqueur de son premier GP cette année à Imola. En difficulté avec sa Red Bull RB20 dans les rues étroites de la Principauté, Max Verstappen ne s'élancera que 6e, entre les deux Mercedes de George Russell 5e et Lewis Hamilton 7e. A noter les bonnes prestations des Alpine puisque Pierre Gasly a su se hisser en Q3 avant de réaliser le 10e chrono quand Esteban Ocon se positionne aux portes du top 10 avec sa 11e place sur la grille.

Voici la grille de départ complète. A noter que les deux Haas de Nico Hulkenberg et Kevin Magnussen ont finalement été disqualifiées pour un problème de DRS et s'élanceront depuis la voie des stands, contraintes de changer d'aileron arrière avant le Grand Prix.

Charles Leclerc parviendra-t-il enfin à s'imposer dans les rues de Monaco, lui qui a été si souvent malchanceux lors de son Grand Prix à domicile ? Le Monégasque saura-t-il résister à des McLaren en verve et boostées par la récente victoire de Norris à Imola ? Les Mercedes en embuscade peuvent-ils se mêler à la lutte ? Quelle réaction de Max Verstappen ? Enfin, les Alpine peuvent-elles rêver d'un beau week-end ponctué de points ? Autant de questions qui font de ce GP de Monaco 2024 une édition à ne pas rater !