GP de Grande-Bretagne : Mercedes de retour sur le devant de la scène à point nommé

Après un début de saison mitigé, Mercedes a retrouvé le sourire avec la victoire de George Russell en Autriche. Idéal avant d'évoluer à domicile lors du Grand Prix de Grande-Bretagne.

George Russell a mis fin, dimanche dernier en Autriche, à plus d'un an et demi de disette pour l'écurie Mercedes. Cela faisait trente-trois courses que les Flèches d'Argent cherchaient à passer en premier sous le drapeau à damiers, la dernière fois datait de novembre 2022, au Brésil, et c'était déjà le jeune pilote britannique (26 ans) qui s'était montré le plus rapide sur le circuit de São Paulo. Cette victoire tombe à pic pour Mercedes avant de disputer le Grand Prix de Grande-Bretagne, dont le légendaire circuit de Silverstone se trouve à à peine plus de 10 kilomètres de la moderne usine de Brackley, siège de l'écurie depuis 2010. Après un début de saison très moyen, les monoplaces de Lewis Hamilton et George Russell semblent retrouver des couleurs.

Toujours dominées par les Red Bull, et très souvent devancées par les McLaren est les Ferrari, les Flèches d'Argent se montrent plus performantes depuis quelques courses. Avant la victoire de Russell à Spielberg - il est vrai bien aidé par l'accrochage dans le final entre Max Verstappen et Lando Norris - les Mercedes restaient sur deux troisième et deux quatrième places au Canada et en Espagne. Et Hamilton, souvent un peu moins rapide que son équipier cette année, a encore glané de gros points le week-end dernier en terminant au pied du podium (et 6ème du Sprint).

Évidemment, pour une écurie qui dominait le plateau il y a encore trois ans, avant la domination des Red Bull, une simple victoire ne peut pas tout effacer. La quatrième place au championnat des constructeurs, après 11 courses sur 24, n'était pas l'objectif de l'écurie britannique, déjà reléguée à 159 points des Red Bull mais aussi à 95 et 72 points des Ferrari et des McLaren. Mais rien n'est encore définitif, surtout si les Mercedes poursuivent leur montée en puissance lors de la deuxième moitié de saison. Le Grand Prix de Grande-Bretagne, quasiment disputé à domicile, sera une bonne occasion de confirmer leur retour au premier plan.

A quelle heure suivre le Grand Prix de Grande-Bretagne ?

Une semaine après le Grand Prix d'Autriche, théâtre de la troisième course sprint de la saison, retour à un format plus classique ce week-end en Angleterre. Les pilotes entreront en scène vendredi en début d'après-midi pour prendre leurs marques avec le légendaire circuit de Silverstone. Samedi, la séance de qualifications se déroulera à 16 heures. C'est au même horaire que sera donné le départ du Grand Prix le dimanche, une heure plus tard que sur les autres circuits européens du fait du décalage horaire qui existe avec la Grande-Bretagne.

Essais libres 1 à 13h30 le vendredi 5 juillet (durée : 1h)

Essais libres 2 à 17h le vendredi 5 juillet (durée : 1h)

Essais Libres 3 à 12h30 le samedi 6 juillet (durée : 1h)

Qualifications 16h le samedi 6 juillet (durée : 1h)

Grand Prix à 16h le dimanche 7 juillet (durée : 2h maximum)

Sur quelle chaîne TV regarder le Grand Prix de Grande-Bretagne ?

Le Grand Prix de Grande-Bretagne sera à suivre sur les chaînes du groupe Canal, le diffuseur attitré du championnat du monde de Formule 1. Les séances d'essais libres et les qualifications seront retransmises sur Canal+ Sport vendredi et samedi. Le Grand Prix sera comme d'habitude diffusé en exclusivité sur Canal+.

Vendredi : Essais Libres 1 à 13h15 + Essais Libres 2 à 16h45 sur Canal+ Sport

Samedi : Essais Libres 3 à 12h15 + Qualifications à 15h40 sur Canal+ Sport

Dimanche : émission "La Grille" à 14h55 + départ du Grand Prix à 16h sur Canal+

Classement du championnat du monde pilotes (après 11 Grands Prix)

1. Max Verstappen (Red Bull) 237 points

2. Lando Norris (McLaren) 156 points

3. Charles Leclerc (Ferrari) 150 points

4. Carlos Sainz (Ferrari) 135 points

5. Sergio Perez (Red Bull) 118 points

6. Oscar Piastri (McLaren) 112 points

7. George Russell (Mercedes) 111 points

8. Lewis Hamilton (Mercedes) 85 points

9. Fernando Alonso (Aston Martin) 41 points

10. Yuki Tsunoda (Racing Bulls) 19 points

11. Lance Stroll (Aston Martin) 17 points

12. Niko Hülkenberg (Haas) 14 points

13. Daniel Ricciardo (Racing Bulls) 11 points

14. Oliver Bearman (Ferrari) 6 points

14. Pierre Gasly (Alpine) 6 points

16. Kevin Magnussen (Haas) 5 points

17. Esteban Ocon (Alpine) 3 points

18. Alex Albon Williams) 2 points

