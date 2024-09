Grand Prix d'Azerbaïdjan de F1 : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre la course ?

Le 17ème Grand Prix de la saison se déroule ce dimanche en Azerbaïdjan. Retrouvez l'horaire de départ de la course remportée par Sergio Perez l'année dernière.

Ne manquez pas le départ du toujours spectaculaire Grand Prix d''Azerbaïdjan ! Attention, l'horaire est avancé par rapport aux dernières courses disputées à Spa, Zandvoort ou Monza. Rendez-vous dès 13 heures ce dimanche, horaire où les monoplaces s'élanceront pour 51 tours de ce circuit dessiné en ville, parfois tortueux, souvent piégeux mais aussi ultra rapide avec son interminable dernière ligne droite. La course est diffusée en direct sur Canal +.

Après sept courses de suite disputées sur le continent européen, les pilotes de Formule 1 sont de retour à la frontière de l'Asie ce week-end, là où ils avaient pris part au printemps aux Grands Prix du Japon et de Chine. De l'eau a coulé sous les ponts depuis et la hiérarchie sur la piste a quelque peu changé. Dominateur en début de saison, Max Verstappen a perdu le fil ces dernières semaines au point qu'il n'a remporté aucune des six dernières courses ! L'avance du triple champion du monde en titre, dont la dernière victoire remonte au 23 juin à Barcelone, s'est sensiblement réduite au point que le suspense au championnat du monde a quelque peu été relancé.

Son dauphin, Lando Norris, s'est rapproché à 62 points du Néerlandais, ce qui laisse toutefois un beau petit matelas au pilote Red Bull à huit courses de la fin de la saison. D'autant que Norris bénéficie désormais de la meilleure voiture du plateau, la McLaren qu'il partage avec Oscar Piastri se montre la plus performante depuis quelque temps même si Mercedes et Ferrari ont également montré des progrès.

Lando Norris s'est toutefois mis en fâcheuse posture pour son opération remontée au championnat du monde en ratant sa prestation lors de la Q1, la première partie des qualifications samedi. Le Britannique ne s'élancera que du 17e rang, bien loin de Max Verstappen pourtant modeste 6e et loin de jouer la pole position finalement glanée par Charles Leclerc sur sa Ferrari. Est-ce que la nouvelle donne sera encore de mise ce dimanche ? La bataille s'annonce acharnée dans les rues de Bakou, la capitale de l'Azerbaïdjan.

La grille de départ du GP d'Azerbaïdjan

Classement du championnat du monde pilotes (après 15 Grands Prix)

1. Max Verstappen (Red Bull) 303 points

2. Lando Norris (McLaren) 241 points

3. Charles Leclerc (Ferrari) 217 points

4. Oscar Piastri (McLaren) 197 points

5. Carlos Sainz (Ferrari) 184 points

6. Lewis Hamilton (Mercedes) 164 points

7. Sergio Perez (Red Bull) 143 points

8. George Russell (Mercedes) 128 points

9. Fernando Alonso (Aston Martin) 50 points

10. Lance Stroll (Aston Martin) 24 points

11. Niko Hülkenberg (Haas) 22 points

11. Yuki Tsunoda (Racing Bulls) 22 points

13. Daniel Ricciardo (Racing Bulls) 12 points

14. Pierre Gasly (Alpine) 8 points

15. Oliver Bearman (Ferrari) 6 points

15. Kevin Magnussen (Haas) 6 points

15. Alex Albon Williams) 6 points

18. Esteban Ocon (Alpine) 5 points

Quelles sont les dates des Grands Prix de F1 en 2024 ?

La saison 2024 de Formule 1 comptera 24 Grands Prix. Elle a débuté à la fin du mois de février, à Bahreïn, et s'achèvera début décembre à Abu Dhabi. Voici le calendrier complet de la F1 2024 avec les horaires donnés en heure française :



1. GP de Bahrein (Sakhir) : samedi 2 mars (Vainqueur : Verstappen)

2. GP d'Arabie Saoudite (Djeddah) : samedi 9 mars (Vainqueur : Verstappen)

3. GP d'Australie (Melbourne) : dimanche 24 mars (Vainqueur : Sainz)

4. GP du Japon (Suzuka) : dimanche 7 avril (Vainqueur : Verstappen)

5. GP de Chine (Shanghai) : dimanche 21 avril (Vainqueur : Verstappen)

6. GP de Miami (Miami) : dimanche 5 mai à 22h (Vainqueur : Norris)

7. GP d'Emilie-Romagne (Imola) : dimanche 19 mai (Vainqueur : Verstappen)

8. GP de Monaco : dimanche 26 mai (Vainqueur : Leclerc)

9. GP du Canada (Montréal) : dimanche 9 juin (Vainqueur : Verstappen)

10. GP d'Espagne (Barcelone) : dimanche 23 juin (Vainqueur : Verstappen)

11. GP d'Autriche (Spielberg) : dimanche 30 juin (Vainqueur : Russell)

12. GP de Grande-Bretagne (Silverstone) : dimanche 7 juillet (Vainqueur : Hamilton)

13. GP de Hongrie (Budapest) : dimanche 21 juillet (Vainqueur : Piastri)

14. GP de Belgique (Spa-Francorchamps) : dimanche 28 juillet (Vainqueur : Hamilton)

15. GP des Pays-Bas (Zandvoort) : dimanche 25 août (Vainqueur : Norris)

16. GP d'Italie (Monza) : dimanche 1er septembre (Vainqueur : Leclerc)

17. GP d'Azerbaïdjan (Bakou) : dimanche 15 septembre à 13h

18. GP de Singapour (Marina Bay) : dimanche 22 septembre à 14h

19. GP des Etats-Unis (Austin) : dimanche 20 octobre à 21h

20. GP du Mexique (Mexico) : dimanche 27 octobre à 20h

21. GP du Brésil (Interlagos) : dimanche 3 novembre à 19h

22. GP de Las Vegas (Las Vegas) : dimanche 24 novembre à 6h

23. GP du Qatar (Losail) : dimanche 1er octobre à 15h

24. GP d'Abu Dhabi (Yas Marina) : dimanche 8 décembre à 14h