Ce mail a tout d'un faux : il faut pourtant l'ouvrir, c'est une vraie amende

Cette nouveauté risque de perturber de nombreux automobilistes habitués à recevoir les contraventions dans leur boîte aux lettres.

C'était le garde-fou des automobilistes contre les escroqueries, LA consigne à toujours suivre pour ne jamais payer une fausse amende. L'ANTAI (Agence Nationale de Traitement Automatisé des Infractions) envoyait toujours ses contraventions par courrier. Vous aviez dépassé une limitation de vitesse, grillé un feu rouge, été pris en flagrant délit d'utilisation du téléphone au volant ? A chaque fois le PV venait se glisser dans votre boîte aux lettres, mettant fin à vos espoirs d'avoir échappé au radar. Cet unique canal de communication avait l'avantage considérable pour l'usager de se prémunir des nombreuses arnaques envoyées par mails ou par SMS.

Mais c'est terminé ! Il est désormais possible de recevoir une vraie contravention sans que cela ne passe par La Poste. L'ANTAI, dans un souci d'économies de papiers et de frais d'envois, adresse depuis peu quelques-uns de ses procès-verbaux par voie dématérialisée. Malheureusement, très peu d'usagers sont au courant de cette nouvelle pratique. Et comme l'organisme public chargé de gérer les infractions au Code de la route a toujours mis en garde contre les arnaques, une très grande majorité des automobilistes croient à une escroquerie dès lors qu'ils reçoivent une amende autrement que dans une enveloppe.

© Sipa

Pourtant, il va falloir s'habituer à ce nouveau procédé. Si elle possède votre adresse électronique, l'ANTAI privilégie désormais ce moyen de communication plus rapide et moins coûteux. Une fois l'e-mail reçu, il est possible de payer son amende en ligne comme avant. Le problème, c'est que les automobilistes vont désormais devoir redoubler de vigilance. Les arnaques sur les faux sites étaient déjà fréquentes, elles risquent d'exploser pour faire payer au plus grand nombre des amendes fantômes. Il est donc primordial de savoir reconnaître si une contravention électronique est authentique ou frauduleuse.

Il existe des astuces pour ne pas se faire avoir. A commencer par cliquer sur le nom de l'expéditeur du mail. Si l'adresse affiche ''nepasrepondre_noreply@antai.fr'', alors il s'agit bien d'un message de l'ANTAI. On ne saurait que trop vous conseiller de bien prendre le temps de vérifier chaque caractère car une seule différence serait synonyme de fraude. Par ailleurs, lorsque vous cliquez sur le lien à l'intérieur du mail, vous devez avoir la possibilité de cocher une case pour acter votre consentement. C'est à partir de là que vous serez redirigé vers le site internet de l'ANTAI dont l'adresse est la suivante : https://www.antai.gouv.fr/

Sachez que si jamais vous n'ouvrez pas ce mail ou si vous ne payez pas la contravention électronique dans un délai de 7 jours parce que vous suspectez une arnaque par exemple, alors l'organisme de recouvrement des amendes enverra obligatoirement le PV par voie postale à l'adresse du titulaire du certificat d'immatriculation. Et les délais de paiement de l'amende seront recalculés à partir de la nouvelle date de l'avis de contravention.