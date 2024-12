Cette voiture chinoise obtient une meilleure note que la nouvelle R5 au crash-test, elle coûte 10 000 euros de moins que ses rivales

Ce nouveau modèle de voiture fabriqué en Chine et vendu en France vient d'obtenir la note maximale aux tests de sécurité.

Qui a dit que les produits chinois n'étaient pas de bonne qualité ? On l'entend encore très souvent et ce n'est pas toujours le cas. La preuve avec cette nouvelle voiture fabriquée par l'un des plus gros constructeurs de l'Empire du Milieu ! Vous avez sans doute déjà entendu parler de Leapmotor, une marque créée il y a un petit peu moins de 10 ans et spécialisée dans le développement des véhicules électriques ? Elle a beaucoup fait parler d'elle au dernier Mondial de l'Auto où de nombreux visiteurs étaient curieux de découvrir des modèles assez proches de ceux fabriqués en Europe mais à des prix beaucoup plus accessibles.

Parmi ceux mis en avant à Paris figuraient le Leapmotor C10, un SUV familial 100% électrique commercialisé en France depuis la rentrée via le partenariat passé entre le constructeur chinois et le groupe Stellantis. Avec sa silhouette assez sobre, ses équipements honnêtes et sa bonne habitabilité, le C10, long de 4m74, a séduit beaucoup de monde. Surtout qu'il possède un atout de taille dans sa manche : son prix.

Vendu à partir de 36 400 euros, il coûte en moyenne 10 000 euros de moins que ses concurrents assemblés en Europe : le Peugeot e-5008, la Volkswagen ID.4 et la Tesla Model Y par exemple. Pour certains, un tel écart tarifaire cachait sans doute un loup, la robustesse du véhicule probablement alors que les premiers véhicules chinois apparus en Europe il y a 30 ans avaient affiché des performances limitées...

© Euro NCAP

Il n'en est rien ! Le SUV familial est récemment passé sous les radars de l'Euro NCAP, un organisme de référence pour les tests de sécurité réalisés sur les voitures. Et à la surprise presque générale, le Leapmotor a reçu les fameuses 5 étoiles, ce qui le classe parmi les véhicules en circulation les plus sûrs. Dans le détail, l'auto made in China a obtenu les scores de 89% pour la protection des adultes, 85% pour la protection des enfants, 77% pour la protection des usagers vulnérables de la route et enfin 76% pour les aides à la conduite.

A titre de comparaison, la nouvelle Renault 5 E-Tech, censée représenter le savoir-faire à la française, n'a dernièrement pas obtenu les 5 étoiles mais seulement 4. Et la très réussie citadine électrique, avec des scores respectifs de 80, 80, 76 et 68 au crash-test, a été battue dans toutes les catégories par la voiture chinoise, peut-être avantagée par sa silhouette de SUV !

Si certains automobilistes rechignent encore à acheter "chinois", force est de constater que les voitures fabriquées en Chine, la plupart en tout électrique, n'ont donc plus grand-chose à envier aux modèles destinés au grand public conçus sur le vieux continent. Ce qui n'est pas une bonne nouvelle pour les constructeurs européens, incapables de lutter sur le plan tarifaire malgré les taxes imposées sur l'importation des véhicules chinois et les différentes aides gouvernementales établies ci et là pour acheter local...