Une ligne bleue se répand sur les routes – que signifie ce nouveau marquage au sol ?

De nombreux automobilistes sont surpris par l'apparition d'une ligne bleue sur la route, un nouveau marquage au sol qui a une signification bien précise.

La mode est à la couleur sur les routes. De nombreux pays expérimentent depuis quelque temps de nouveaux marquages au sol dans le but d'améliorer la sécurité routière et de réduire le nombre d'accidents. Les lignes blanches, que les usagers de la route ont l'habitude de croiser, doivent désormais cohabiter avec tout un panel de couleurs. Des bandes rouges, jaunes, roses, vertes... et même des routes arc-en-ciel, comme aux Pays-Bas et en Chine, ont fleuri un peu partout et interpellent les automobilistes parfois troublés lorsqu'ils les découvrent.

C'est le cas de cette ligne bleue qui fait actuellement beaucoup parler d'elle en Espagne. La DGT, l'organisme public chargé de la gestion du trafic routier – l'équivalent de la Sécurité routière en France – est particulièrement active et les automobilistes espagnols doivent couramment s'habituer à de nouveaux marquages au sol. C'est une fois encore le cas avec cette ligne bleue continue particulièrement fine tracée à l'extérieur de certaines routes. Parallèle aux lignes blanches qui servent à délimiter les voies ou les bords de la chaussée, ce trait "azul" (bleu en espagnol) a une signification très particulière.

© 123RF

Contrairement à la large bande rouge qui est en train de se généraliser de l'autre côté des Pyrénées – tracée au milieu de la route pour dissuader les conducteurs de tenter un dépassement périlleux -, la ligne bleue n'a pas vocation à interdire quoi que ce soit. Elle n'est d'ailleurs pas directement destinée aux automobilistes même si sa présence entre directement dans leur champ de vision. Ce marquage au sol sert en fait à signaler la présence de câbles de fibre optique enterrés sous la route.

C'est donc aux entreprises de travaux publics que cette nouvelle signalisation est particulièrement utile. La ligne bleue leur permet d'identifier plus facilement l'emplacement du réseau et d'éviter d'endommager les infrastructures en cas d'intervention. Les automobilistes ne doivent donc en rien changer leurs habitudes de conduite, aucune amende ne leur sera adressée cette fois même s'ils venaient à rouler au-delà de la ligne bleue.