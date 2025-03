Changement d'heure d'été : c'est ce week-end qu'il faut y penser !

Le passage à l'heure d'été arrive ! Pour bien faire les choses, n'oubliez pas d'y penser ce week-end.

Les Français en ont désormais l'habitude : deux fois par an, on change d'heure dans l'Hexagone comme dans tous les pays de l'Union européenne. Le mécanisme instauré dans les années 1970, en pleine crise énergétique dans le but d'économiser de l'électricité, est toujours en vigueur. Cette année encore, il va falloir s'y plier. Et plus le mois de mars avance, plus le moment fatidique approche.

La bonne nouvelle, c'est que cette bascule qui s'opère sur nos horloges rend l'ensoleillement en soirée plus long. Mais le changement d'heure n'est pas anodin pour les organismes : en plus d'une heure de sommeil en moins la nuit même du changement d'heure, il faut ensuite rapidement prendre un nouveau rythme avec la nouvelle heure ! Les experts sont nombreux à insister sur le fait que le passage à l'heure d'été perturbe notre horloge biologique.

Il est donc fortement conseillé d'anticiper pour éviter de subir frontalement le passage à l'heure d'été. N'attendez pas la date du changement d'heure, qui intervient le dimanche 30 mars et prenez les devants dès maintenant. Pour les "chronobiologistes", il est même important que les enfants en bas âge, les personnes âgées, ou les personnes ayant des troubles du sommeil s'adaptent bien avant le changement d'heure, en mettant en place quelques mesures dès le week-end qui précède la bascule.

Comment s'y prendre ? Dès ce week-end, anticipez. Vous pouvez vous réveiller un peu plus tôt dès ce dimanche et veiller tout au long de la journée à ne pas faire les choses habituelles plus tard que d'habitude. Prenez vos repas à l'heure habituelle, voire un peu plus tôt, mais pas plus tard ! Même chose pour les routines avec les enfants : commencez à vous mettre sur les bons rails et évitez de repousser l'heure du bain, du dîner et du coucher. Pour les petits les plus sensibles au changement, il est même de bon ton de commencer à réduire le temps d'écran, même ce dimanche !

Dites-vous dès ce week-end que votre sommeil est sacré et prenez vos dispositions : évitez de planifier des sorties en semaine et fixez-vous comme objectif de bénéficier de 7 à 8 heures de sommeil de qualité ce week-end et la semaine qui vient. Et à partir de lundi ou mardi, avancez votre heure de coucher de 10 à 15 minutes chaque soir, pour créer une transition, jusqu'à parvenir à l'heure à laquelle vous vous coucherez plus naturellement le jour du changement d'heure.

Prenez une bonne résolution pour tous les jours qui suivent. Le matin, sortez quelques minutes, la lumière du soleil du matin est un atout pour réguler lentement votre horloge interne. Si vous pouvez faire un peu d'exercice, c'est encore mieux. A partir de jeudi, tenez-vous à cette règle : évitez les longs trajets, les tâches pénibles ou stressantes. C'est crucial dans les jours qui précèdent le changement d'heure. Autre conseil : le dimanche du changement d'heure, ne trainez pas trop au lit, et activez-vous pour être dans une bonne fatigue au moment du coucher.