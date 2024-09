Seuls 13% des personnes ont la bonne réponse - cette question du Code de la route est particulièrement difficile

Cette question posée à l'examen du Code de la route recueille 87% de mauvaises réponses. Saurez-vous répondre correctement ?

Il y a les questions faciles et celles qui le sont beaucoup moins. Sur les 40 posées aux candidats à l'examen du Code de la route, quelques-unes sont redoutées et redoutables. Pour rappel, pour réussir son examen, indispensable pour pouvoir passer le permis de conduire, le candidat doit obtenir au moins 35 réponses correctes. La marge d'erreur est fine surtout quand se glisse dans le questionnaire une question qui obtient 87.2% de mauvaises réponses ! C'est le taux relevé par En Voiture Simone, la première auto-école de France agréée en ligne. Cette question n'a pas directement à voir avec la conduite, c'est peut-être pour cette raison qu'elle trompe autant de candidats.

Si vous avez passé votre permis de conduire il y a dix ans ou plus, aucune chance d'être tombé sur cette question difficile. Et pour cause, elle se réfère à une nouvelle réglementation entrée en vigueur en France en 2017. La vignette Crit'Air, ça vous dit quelque chose ? Vous l'avez possiblement sur le pare-brise de votre voiture. Elle sert à identifier les véhicules en fonction de leurs émissions polluantes. C'est elle qui permet de circuler dans certaines grandes villes de France, notamment dans les zones à faible émission (ZFE). Mais connaissez-vous les critères pris en compte pour l'obtenir ?Autrement dit, quels éléments de votre auto sont retenus lors de l'attribution d'une vignette, lesquelles sont numérotées de 0 à 5 (toutes de couleurs différentes) selon que votre véhicule soit peu ou beaucoup polluant.

© En Voiture Simone

La question posée est la suivante : La catégorie Crit'Air de ma voiture dépend :

A. de son numéro d'immatriculation

B. de sa date de mise en circulation

C. de sa motorisation

D. de ses rejets de CO₂

Tic, tac, tic, tac… Avez-vous la (bonne) réponse ? Ou plutôt les (bonnes) réponses ? Vous l'avez compris, pour induire autant de personnes en erreur, il y a un piège. On met fin au suspense, les réponses correctes sont la B et la C. L'obtention de la vignette Crit'Air se fait exclusivement en fonction de l'année de mise en circulation du véhicule et de sa motorisation (essence, diesel, électrique…). Aussi surprenant que cela puisse paraître, les émissions de dioxyde de carbone (CO₂) ne sont pas prises en compte.

La quantité de CO₂ émise par un véhicule dépend directement de la quantité de carburant qu'il consomme. Plus un véhicule brûle de carburant pour rouler, plus il rejette de dioxyde ce carbone. Un projet d'arrêté gouvernemental pour intégrer un seuil de rejet dioxyde de carbone dans l'atmosphère pour l'obtention de la vignette Crit'Air a déjà été évoqué. Mais il n'y a pas eu de suite jusqu'à présent. Cette question reste donc d'actualité et risque fort de causer encore à l'avenir la perte de nombreux candidats à l'examen du Code de la route.