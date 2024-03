Nouveau Peugeot 5008 : plus grand et plus moderne, disponible qu'en électrique ?

Peugeot a dévoilé la troisième génération de son SUV familial haut de gamme né en 2009. Le 5008 passe à l'électrique et propose un habitacle toujours plus moderne et confortable pour séduire les familles.

[Mis à jour le 20 mars 2023 à 10h38] Quinze ans après sa première sortie d'usine, le Peugeot 5008 passe à la troisième génération. Le plus grand des véhicules de la marque au Lion, véritable succès sur son segment, suit les traces de son petit frère, le nouveau 3008 dévoilé six mois plus tôt, et s'électrifie lui aussi. Une version 100% électrique - le e-5008 - et une version hybride rechargeable seront désormais au catalogue du SUV par ailleurs proposé en sept et cinq places.

Avec son nouveau look et son intérieur modernisé - équipé notamment du i-Cockpit Panoramique baptisé sur le e-3008, le Peugeot 5008 de 2024 se donne les moyens de réussir face à la concurrence des voitures familiales, et particulièrement celle du nouveau Renault Espace sorti l'année dernière. Retrouvez toutes les infos sur la présentation du nouveau Peugeot 5008.

Quelles nouveautés sur le Peugeot e-5008 ?

Grâce à son empattement plus grand - 2m90 contre 2m84 précédemment - le Peugeot 5008 III, qui repose sur la plate-forme STLA Medium du groupe Stellantis, gagne en robustesse. Désormais mesuré à 4m79, le SUV gagne pas moins de 14 centimètres en longueur, mais aussi quatre en largeur (1m89) et cinq en hauteur (1m69), ce offre ainsi une habitabilité plus grande pour le plus grand bonheur de ses occupants.

Comme attendu, la face avant du nouveau 5008 ressemble comme deux gouttes d'eau à celle du 3008. Le grand SUV intègre tous les éléments du petit frère, notamment sa large calandre qui selon le constructeur "se fond dans un dégradé de la couleur de la carrosserie", sa signature lumineuse à trois griffes affinées et full LED aux deux extrémités, et le nouveau blason avec la tête de Lion au centre de la calandre.

A l'arrière, le Peugeot 5008 de 2024 ne cède pas à la mode des SUV "coupé" (comme le nouveau 3008) et conserve un pavillon à plat jusqu'à la poupe. Une volonté du constructeur guidée par le souci de garder un maximum de place au sein de l'habitacle. Les optiques prennent désormais la forme de trois traits en biais et non plus verticaux, reliés par un bandeau noir, comme sur tous les derniers modèles de la marque sochalienne.

Une fois dans la voiture, impossible de ne pas avoir l'œil attiré par la nouvelle planche de bord dotée du nouveau Peugeot Panoramic i-Cockpit. Sa dalle unique accueille un écran panoramique incurvé de 21 pouces haute définition qui s'étend de l'extrémité gauche du tableau de bord jusqu'à la console centrale. Seule une fine bande noire sépare le combiné d'instruments rassemblant au-dessus du volant toutes les informations liées à la conduite (vitesse, powermètre, aides à la conduite, flux d'énergie...) et la partie tactile de l'écran panoramique regroupant les systèmes de navigation, de médias/connectivités et de chauffage/climatisation.

Le nouveau 5008 donnera le choix à ses clients en proposant une version 5 places et une version 7 places. Il y a toutefois du changement au deuxième rang puisque les trois sièges individuels de même taille, coulissant et rabattables, de la précédente version ont disparu. Ils laissent place à une banquette coulissante d'une largeur de 15 centimètres en 2/3-1/3. Et au troisième rang ça change aussi ! Les deux passagers ne disposent plus de sièges extractibles, remplacés là encore par une banquette. Mais chacun peut incliner son dossier à sa guise et il est possible de rabattre que la moitié de la banquette.

Les motorisations du nouveau Peugeot e-5008

C'est la première fois que le Peugeot 5008 sera proposé en version 100% électrique. A son lancement, le SUV sera disponible avec un moteur de 210 chevaux accompagné d'une batterie de 73 kWh pour une autonomie de 502 kilomètres en cycle WLTP selon le constructeur. Deux variantes viendront étoffer la gamme par la suite. La première appelée "grande autonomie", avec un moteur plus puissant (230 chevaux) et une plus grande batterie (98 kWh) permettant au e-5008 de parcourir 660 kilomètres en une seule charge. La deuxième, associant un moteur de 320 chevaux et une batterie de 73 kWh en transmission intégrale (4x4), promet 500 kilomètres d'autonomie . Ces deux motorisations seront normalement livrées tout début 2025.

Si la motorisation diesel a disparu de son catalogue, la voiture familiale haut de gamme de Peugeot proposera également deux niveau d'hybridation. Une hybridation légère, avec le nouveau trois-cylindres 1.2 PureTech turbo micro-hybride 48 V de 136 chevaux, attendu dès l'automne, et une hybridation rechargeable - là aussi une nouveauté pour le 5008 - promettant 80 kilomètres d'autonomie grâce à un moteur électrique de 92 kW associé à un moteur thermique de 150 chevaux pour une puissance totale de 195 chevaux. Comme pour les variantes électriques, la version hybride rechargeable est attendue à partir du mois de janvier.

Présenté fin mars, le Peugeot 5008 troisième du nom sera ouvert à la commande dès le mois de juin et devrait débarquer sur nos routes au début de l'automne, probablement dans le courant du mois d'octobre. Les versions électrique et micro-hybride seront les premières à arriver sur le marché, suivies un peu plus tard de la variante hybride rechargeable.

Quel sera le prix du Peugeot 5008 III ?

Peugeot communiquera sur les prix de son nouveau SUV familial lors de l'ouverture des commandes en juin. Les 5008 de deuxième génération se vendent aujourd'hui entre 38 240 euros (1.2 Pure Tech de 130 chevaux) et 48 570 euros (1.5 Blue HDi 130 chevaux). Les tarifs du dernier né de la marque au Lion seront supérieurs. Le prix de départ du nouveau Peugeot 5008 reposera sur la version thermique à hybridation légère qui coûtera vraisemblablement un peu plus de 40 000 euros dans sa finition Allure, l'une des deux finitions du SUV avec la GT, plus haut de gamme. Le crossover familial 100% électrique est quant à lui attendu autour des 48 000, 49 000 euros pour la version avec le moteur de 210 chevaux et la batterie de 73 kWh. Il serait donc exclu du bonus écologique, dont la limite pour en bénéficier est fixé à 47 000 euros.