Opel Mokka : version électrique, prix, changements... Les photos et infos

OPEL MOKKA. Après ses premières photos en septembre, l'Opel Mokka se dévoile entièrement. Avec sa plateforme commune au SUV Peugeot et DS3 Crossback, le Mokka s'offre une véritable cure de modernité et se dote d'une version 100% électrique. Toutes les photos et infos.

[Mis à jour le 15 octobre 2020 à 10h02] La modernité est au rendez-vous, voilà ce qu'on pourrait dire de façon très simple suite à notre rencontre avec l'Opel Mokka. Pour cette nouvelle génération du SUV urbain, le Mokka a son propre style, son propre design, ce qui tranche avec les anciens modèles d'Opel. Une révolution qui est due au rachat du constructeur allemand par PSA qui souhaite donner une véritable identité au véhicule. Cette dernière est marquée au premier abord par le tout nouveau design visuel de l'avant avec une signature lumineuse et une calandre qui ne font plus qu'un, appelé "Opel Vizor".

Le constructeur allemand a également frappé fort en modifiant ses dimensions pour lui apporter ce côté SUV compact urbain et dynamique qui lui manquait par rapport à des modèles plus récents. Pour rentrer très rapidement dans les détails, sachez que ses dimensions sont en diminution de 12 cm. À l'intérieur, le Mokka fait également preuve de modernité avec deux grands écrans de 10 et 12 pouces qui ne semblent faire qu'un, ce qu'Opel a appelé "Pure Panel".

Avec un prix de lancement à 21 300 euros pour la version série et 36 1000 euros pour la version électrique, le petit SUV est beaucoup plus attractif que certains autres véhicules de sa catégorie des petits SUV (voir les prix). Résumé, moteurs, date de sortie... On vous dit tout ce qu'il faut savoir sur le nouveau Opel Mokka, présenté dans sa déclinaison électrique e-Mokka !

Vous voulez tout savoir et tout voir sur l'Opel Mokka ? Pas de problème, L'Internaute est allé à sa rencontre ce mardi 13 octobre et vous dévoile toutes les photos et infos sur l'intérieur et l'extérieur du véhicule. Découvrez-les en cliquant ci-dessous.

Auteur d'une belle carrière, surtout dans ses premières années de commercialisation, le Mokka (qui était devenu Mokka X après son restylage) avait tout de même souffert d'une concurrence exacerbée sur le segment du petit SUV et d'un positionnement pas toujours évident à suivre. Opel avait en effet lancé le Crossland X (sur base d'ancien Peugeot 2008) et le Grandland X (sur base de Peugeot 3008) lors de précédents accords avec PSA pour l'épauler. Problème, le Mokka X était plus long que le Crossland X (4,27m contre 4,21m) et la marque allemande peinait face à des SUV plus compacts davantage adaptés à une utilisation urbaine et péri-urbaine.

Le Mokka nouvelle génération règle pour de bon ces questions. Il perd 12 cm en longueur pour désormais pointer à 4,15m, ce qui le rapproche davantage d'un DS3 Crossback (4,12m) et du Citroën C3 Aircross (4,15m) que du nouveau Peugeot 2008 (4,30m). Du dernier né des SUV Peugeot, le Mokka reprend toutefois beaucoup, à commencer par la fameuse plateforme CMP et son architecture électrique : batterie de 50kWh, moteur de 100kW (équivalent 136 chevaux), 3 modes de conduite et une autonomie aux normes WLTP d'un peu plus de 300 kilomètres (322 km pour le e-Mokka en mode normal contre 320 maximum pour le Peugeot e-2008 et le DS3 Crossback).

Dimensions plus compactes : 4,15m en longueur (-12cm) mais un empattement identique et un volume de coffre préservé à 350 litres.

Design revu et flatteur. A l'avant, le Mokka inaugure la nouvelle signature d'Opel avec une calandre intégrant les feux, nommée Opel Vizor, appelée à se généraliser sur l'ensemble de la gamme Opel.

Intérieur moderne avec deux grands écrans de 10 et 12 pouces (taille réduite pour les versions d'entrée de gamme) pour remplacer les compteurs derrière le volant et pour le divertissement au centre. La console centrale est épurée, le tout forme une planche de bord très élégante.

Moteur électrique de 100 Kw (équivalent à 136 chevaux) pour une autonomie de plus de 300 kilomètres. Des versions diesel et essence suivront.

Fabrication en France à l'usine PSA de Poissy, à côté du DS3 Crossback. Commercialisation à partir de la fin de l'été et présence en concessions en début d'année 2021.

Les moteurs du nouveau Mokka ont également été annoncés lors de la présentation de la gamme complète. Opel se contentait jusque-là d'annoncer qu'il "sera également proposé avec des moteurs diesel et essence particulièrement sobres." Le moteur électrique repose sur l'architecture des récents modèles électrifiés de PSA, à savoir une batterie 50kWh, un moteur électrique de 100kW (soit 136 chevaux) pour un couple immédiatement disponible de 260Nm. L'autonomie annoncée est de 322 kilomètres en cycle WLTP via le mode Normal. Le e-Mokka dispose en effet de trois modes de conduite Normal, Eco et Sport. En thermique, le Mokka sera donc finalement proposé en essence et en diesel via un moteur 1.2 turbo présent en deux versions : 100 chevaux et 130 chevaux. Une seule version diesel sera à la vente via le bloc 1.5 110 chevaux.

Le constructeur allemand a dévoilé sa grille tarifaire pour son Opel Mokka alors que sa commercialisation serait prévue pour le début d'année 2021. De la version édition à la version ultimate en passant par la gamme électrique, voici les prix du SUV :

Version essence :

Motorisation / Finition Edition Elegance Elegance Business GS Line Ultimate 1.2 turbo 100 chevaux (boite de vitesses 6 rapports) 21 300€ 22 950€ 24 250€ 24 350€ 1.2 turbo 130 chevaux (boite de vitesses 6 rapports) 22 650€ 24 300€ 25 600€ 25 700€ 28 600€ 1.2 turbo 130 chevaux (boite de vitesses 8 rapports automatique) 24 650€ 26 300€ 27 600€ 27 700€ 30 600€

Version Diesel

Motorisation / Finition Edition Elegance Elegance Business GS Line Ultimate 1.5 diesel 110 chevaux (boite de vitesses 5 rapports) 23 750€ 25 400€ 26 700€ 26 800€ 29 700€

Version Electrique

Motorisation / Finition Edition Elegance Elegance Business GS Line Ultimate Moteur électrique 136 chevaux ( 100 kW + batterie de 50 kW/h) 36 100€ 37 750€ 39 050€ 39 150€ 42 050€

Vous pouvez déjà commander votre nouvelle Opel Mokka. Sachez que les 300 premières unités pourront être réservées sous l'appellation Mokka PURE et bénéficieront du Pure Panel offert, 22'' d'écrans connectés haute définition. Pour sa sortie, il faudra compter sur le mois de février 2021.