On a vu la collection de Maisons du Monde pour l'été, voici les pièces qui vont s'arracher

La nouvelle collection Maisons du Monde vous emmène en voyage. Au programme : des couleurs assumées, des courbes, du métal... Voici notre top des pièces à ne pas manquer !

Les beaux jours s'annoncent colorés chez Maisons du Monde. La nouvelle collection printemps/été est une véritable invitation à l'évasion. Avec des palettes éclatantes, mais aussi des tons pastels, des motifs graphiques, et des matériaux naturels ou plus modernes, cette saison s'annonce haute en couleur et riche en inspirations venues des quatre coins du monde. Préparez-vous : certaines pièces incontournables risquent de s'arracher en un clin d'œil !

Parmi les pièces qui font l'unanimité, ce miroir jaune torsadé nous a séduit. Alors qu'il existait en version XL, la marque l'a imaginé en plus petit afin qu'il puisse s'intégrer dans n'importe quel intérieur. Une pièce à la fois originale et très facile à adopter chez soi. Sa couleur solaire va donner du peps à une entrée ou à la chambre à coucher. Son prix ultra accessible en fait un pièce phare de la collection.

© Linternaute

Pour les afficionados des années 70, une capsule tangerine a été imaginée avec les pièces emblématiques Maisons du Monde. Du petit objet déco au canapé 4 places, en passant par le miroir classique, cette teinte vitaminée ajoute un shot d'énergie à n'importe quel intérieur. Toujours inspirée par les années 70, la lampe en métal brossée apporte à la fois de la douceur avec sa forme arrondie, et de la modernité avec sa coupe graphique et sa matière en métal.

Autre grande nouveauté très attendue chez Maisons du Monde : les produits pour la salle de bains. Serviettes, portes savon, et produits d'hygiène de la marque Fer à cheval viennent compléter l'offre de cette grande marque de déco.

Côté mobilier, Maisons du Monde nous transporte directement sous le soleil provençal avec son buffet, sa tête de lit ou son armoire en bois massif, peints entièrement à la main. Un vrai retour aux sources avec des pièces qui rappellent l'ambiance douce et festive d'une maison de famille à la campagne.

La vaisselle n'est pas en reste avec une large gamme d'assiettes revisitant les grands classiques de Maisons de Monde. Ambiance bord de mer, assiette au look vintage, motifs fleuris ou graphiques. Une belle palette colorée pour égayer vos tables d'été.

Enfin, côté textile, on voyage encore une fois avec des coussins et des tapis aux motifs exotiques inspirés des quatre coins du monde, mais aussi aux couleurs bien marquées que l'on ne voit pas partout en déco, comme le rose fuchsia. Pour ceux qui préfèrent la modernité, bonne nouvelle, vous trouverez aussi votre bonheur dans cette nouvelle collection avec des tapis écrus, noirs et blancs ou encore avec des motifs très graphiques.