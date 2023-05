Ce barbecue à moins de 300 euros est meilleur que d'autres bien plus chers selon l'UFC Que-Choisir

L'UFC Que Choisir a passé au crible avant l'été 25 modèles de barbecue, de différents types, budgets et marques. Surprise, un modèle à moins de 300 euros bat des mastodontes de la grillade !

L'été arrive, la saison des grillades aussi ! Quoi de mieux qu'un délicieux barbecue en bonne compagnie pour profiter des premières chaleurs ?! Les Français l'adorent et les fabricants l'ont bien compris avec une variété à n'en plus finir de modèles et de design, sans compter le type d'alimentation : gaz, électrique, au charbon de bois... Chacun a sa préférence. Pareil pour les marques. Une ressort toutefois ces dernières années, Weber, plébisicité par de nombreux adeptes du barbecue. Problème, les modèles de la marque allemande sont souvent jugés onéreux.

Ce n'est pas toujours le cas comme en témoigne le dernier comparatif du magazine UFC-Que Choisir. Dans son numéro de juin, le magazine a passé au crible 24 barbecues. Electrique, gaz, plancha, au charbon de bois... Tous les modes de cuisson sont présents dans ce top. Et si Weber est en bonne place dans ce classement avec une 2e place pour un modèle à charbon de bois crédité d'une note de 17,1, à un souffle du vainqueur le modèle à gaz Napoléon Rogue 365 (17,2/20), un petit modèle électrique Weber a a attiré notre attention grâce à son classement... et son prix : 229 euros chez de nombreux revendeurs dont Amazon ou moins de 250 euros chez Auchan ou la Fnac.

Le barbecue Weber Q1400 4-6 personnes obtient ainsi une excellente note de 15,6, entourant des modèles bien plus chers, allant de 500 à 1000 euros pour certains obtenant des notes quasi identiques à lui... ou moins bonnes comme le Tefal Aromati-Q vendu à plus de 600 euros et qui n'a pas convaincu ce jury d'experts avec une note de 13,9 seulement !

Barbecue Weber Q1400 229 VOIR L'OFFRE sur Amazon

L'UFC Que Choisir salue notamment le "bel aspect des viandes cuites" du Weber Q1400, la facilité et la rapidité de cuisson, le peu de fumée produite ou encore les matériaux de qualité de ce modèle avec sa grille en fonte ou son cordon électrique pratique avec son 1,80 mètres de long. Seul bémol, l'ergonomie n'est pas toujours au rendez-vous avec un connecteur et un variateur mal placés et un nettoyage pas optimal. Mais à 229 euros, on ne peut sans doute pas tout avoir, même dans le monde fabuleux du barbecue !