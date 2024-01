Évitez le bac à légumes, vos carottes seront bonnes plus longtemps si vous les conservez comme ça

Conserver les carottes dans le bac à légumes du réfrigérateur est un geste classique mais il est pourtant à éviter !

Les carottes, un incontournable dans nos cuisines, notamment l'hiver où les légumes se font plus rares, sont souvent mal conservées, ce qui réduit leur durée de vie et altère leur fraîcheur. Contrairement à la croyance populaire, les ranger dans le bac à légumes du réfrigérateur n'est pas la meilleure méthode. Des recherches et des conseils d'experts révèlent des techniques plus efficaces pour prolonger la fraîcheur des carottes.

Dans le bac à légumes, les fluctuations de température dues à l'ouverture du tiroir affectent la qualité et la durée de conservation des carottes. De plus, les carottes sont sensibles aux changements d'humidité, et le tiroir à légumes est conçu pour des niveaux d'humidité plus élevés que le reste du réfrigérateur, ce qui peut les rendre molles ou moisies. Et c'est encore pire si vous les laissez dans un sachet plastique ou un emballage cartonné... Vous savez désormais pourquoi vos carottes ramolissent plus vite une fois de retour de votre supermarché préféré ou de votre primeur favori. Le bac à légumes est à éviter !

Les cuisiniers professionnels utilisent d'autres méthodes et une coach en nutrition Amanda Rocchia, a également partagé son astuce sur son compte TikTok. Selon elle, la meilleure façon de garder les carottes fraîches est de les sortir de leur emballage s'il y en a un, de les placer dans un récipient rempli d'eau, de le fermer et de le mettre au milieu du réfrigérateur. Ce procédé peut prolonger la durée de vie des carottes jusqu'à quatre semaines. Un bocal en verre fermé fait parfaitement l'affaire.

Pour cela, il est important de garder les carottes dans un contenant fermé rempli d'eau pour les protéger de l'humidité excessive du réfrigérateur, qui peut accélérer leur détérioration. De plus, changer l'eau tous les cinq à six jours aide à maintenir leur fraîcheur. Il est crucial de changer l'eau tous les trois à quatre jours pour éviter la prolifération de bactéries.

Une autre méthode efficace consiste à éplucher et découper les carottes en bâtonnets, puis à les placer dans un contenant hermétique, de préférence en verre, rempli d'eau. Cette technique peut les garder croquantes pendant deux à trois semaines. Là aussi, il vous faudra toutefois changer l'eau tous les trois à quatre jours.

Ces méthodes de conservation ne sont pas seulement utiles pour les carottes ; elles fonctionnent également bien avec d'autres légumes comme le céleri, notent des internautes en réponse aux conseils d'Amanda Rocchia. Beaucoup d'utilisateurs ont été surpris de découvrir qu'ils conservaient leurs carottes de manière incorrecte pendant des années. A vous d'essayer !