Peu de gens connaissent ce compartiment "caché" du grille-pain – il est pourtant très utile

Oui, votre grille-pain peut encore vous réserver des surprises avec ce compartiment caché mais très pratique.

Dans nos cuisines, le grille-pain est souvent un élément essentiel pour démarrer la journée avec un délicieux petit-déjeuner. Il est malheureusement trop souvent mal entretenu. Souvent négligé lors des tâches ménagères, le grille-pain mérite pourtant d'être nettoyé régulièrement pour des raisons à la fois hygiéniques, esthétiques, mais surtout de sécurité.

Si vous n'enlevez pas les miettes assez souvent au fond de l'appareil, elles vont s'accumuler et griller au cours des utilisations successives de l'appareil, et à terme conduire à l'inflammation du grille pain. Comment parvenir à bien le nettoyer, y compris dans les innombrables petits trous et interstices ? Il existe une astuce simple qui pourrait vous faciliter la tâche lors de l'entretien du grille-pain.

Peu de gens connaissent cette partie du grille pain, généralement situé en dessous de l'appareil, appelé tiroir à miettes, un compartiment souvent ignoré mais extrêmement utile.

Sur la plupart des modèles, Il s'agit d'un petit plateau amovible situé sous le grille-pain, conçu pour recueillir les miettes et les petits débris qui tombent pendant le processus de toastage. Il est le plus souvent coulissant et vous pouvez le retirer d'une simple pression. Moulinex, Seb, Tefal, Kenwood ou Krups, le "tiroir à miettes" est ainsi disponible sur de nombreux modèles et marques.

Grâce à lui, vous pourrez vous débarrasser des miettes et bouts de pain tombés dans le fond facilement, et ainsi éviter qu'ils carbonisent. Pensez après chaque utilisation à vider ce compartiment. Ensuite, pour l'entretien régulier du grille pain, voici comment procéder. Débranchez l'appareil avant de le nettoyer. Retirez le tiroir à miettes et videz-le régulièrement pour éviter l'accumulation de miettes et réduire les risques d'incendie.

Nettoyez ensuite l'intérieur du grille-pain. Utilisez un pinceau doux ou une brosse pour enlever les miettes et les résidus alimentaires coincés à l'intérieur du grille-pain. Vous pouvez également retourner le grille-pain et le secouer tout doucement pour faire tomber les miettes. Utilisez un chiffon doux légèrement humidifié avec de l'eau et du savon doux pour nettoyer l'extérieur du grille-pain. Évitez d'utiliser des produits abrasifs ou corrosifs qui pourraient endommager la surface. Après avoir nettoyé l'extérieur du grille-pain, utilisez un chiffon sec pour essuyer les surfaces métalliques et éviter les traces d'eau ou de savon.