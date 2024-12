En 5 minutes seulement, cette astuce permet de dégraisser la hotte sans frotter

Nettoyer la hotte peut être un vrai calvaire ! Avec du papier aluminium et ce produit bon marché, cela ne vous prendra que 5 minutes, et vous n'aurez pas besoin de frotter.

La hotte de cuisine est un véritable allié contre les odeurs et les graisses qui se dégagent lors de la cuisson. Elle peut aussi vite devenir un cauchemar à nettoyer. Entre les dépôts collants et les coins difficiles d'accès, beaucoup d'entre nous repoussent cette corvée. Pourtant, un nettoyage régulier de la hotte aspirante est indispensable à son bon fonctionnement.

Plus vous laisserez de temps passer sans nettoyer les filtres, plus il sera difficile et long d'éliminer la graisse accumulée... et moins l'appareil sera efficace. Frotter à la main peut parfois abîmer les filtres ou prendre des heures. C'est là que notre astuce intervient pour vous simplifier la vie. Cette méthode facile pour laisser la hotte impeccable en seulement 5 minutes ne nécessite que deux produits. Et le mieux, c'est que vous n'aurez pas à frotter !

Avant de commencer, assurez-vous d'avoir sous la main du papier aluminium et des cristaux de soude, disponibles en grande surface ou dans les magasins de bricolage. Ces derniers, souvent utilisés pour le ménage, sont une alternative naturelle et économique aux produits chimiques agressifs. Ils possèdent des propriétés dégraissantes et désinfectantes très efficaces.

Commencez par tapisser le fond de votre évier avec du papier aluminium (pensez à boucher l'évier avant). Cette étape est importante, le papier aluminium amplifie l'efficacité des cristaux de soude. Faites bouillir au moins 3 litres d'eau. Ajoutez-y trois à quatre cuillères à soupe de cristaux de soude. Mélangez jusqu'à ce qu'ils soient complètement dissous. Versez l'eau avec les cristaux dans l'évier. Plongez ensuite les filtres de votre hotte dans l'évier, en vous assurant qu'ils sont bien immergés. Le contact entre l'aluminium et les cristaux de soude va provoquer une réaction chimique douce, mais puissante qui dissout les graisses incrustées, sans avoir besoin de frotter.

© 123RF - mityastepanov

Laissez les filtres tremper pendant 5 (voire 10 minutes si cela fait vraiment longtemps que vous n'avez pas nettoyé votre hotte). Vous remarquerez que la graisse commence à se détacher presque instantanément, sans aucun frottement. Une fois le temps écoulé, retirez les filtres de l'eau avec précaution (attention à la chaleur) et rincez-les abondamment à l'eau claire. Laissez-les sécher avant de les remettre en place.

La dernière étape pour une hotte comme neuve ? Passer un coup de chiffon microfibre avec un peu de vinaigre blanc sur toute la surface de votre hotte. Elle brillera comme au premier jour.

Pourquoi cette méthode fonctionne-t-elle si bien ? Le papier aluminium agit comme un catalyseur, renforçant l'action des cristaux de soude. Cette combinaison permet de dissoudre rapidement les graisses les plus tenaces, même celles qui semblent incrustées depuis des mois. De plus, cette méthode est idéale car elle ne nécessite aucun frottement intensif, évitant ainsi d'endommager les filtres.