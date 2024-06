Mélangez ces deux ingrédients, la rouille disparaitra de votre grille de barbecue sans frotter

C'est la recette la plus efficace contre la rouille sur la grille du barbecue.

La saison des barbecues bat son plein ! Votre grille de barbecue commence à vieillir et des traces de rouille apparaissent ? Avant de la changer, essayez plutôt cette astuce qui fait disparaître la rouille sans devoir frotter. Pour cela, deux ingrédients bons marchés et naturels suffisent.

Mais avant de tenter d'enlever la rouille sur la grille, il faut connaître son matériau. Cette étape est vraiment importante, car si votre grille est en acier émaillé ou en fonte émaillée, vous ne pourrez rien faire à part la changer. Sinon, vous prenez le risque que des résidus d'émail se retrouvent dans votre nourriture, et donc dans votre organisme.

Si au contraire votre grille est en inox, en fonte ou en acier chromé, vous pouvez tenter de la sauver en retirant la rouille incrustée. Pour cela, il vous suffit de vous procurer ces deux ingrédients : du bicarbonate de soude et du vinaigre blanc. Le bicarbonate de soude, avec son pH alcalin, est un abrasif doux qui aide à desserrer les particules de rouille. Le vinaigre blanc, quant à lui, est acide et réagit avec la rouille (oxyde de fer) pour la dissoudre. Ensemble, ils forment une combinaison puissante qui élimine efficacement la rouille sans nécessiter d'effort physique.

© ekramar - stock.adobe.com

Comment procéder ? Retirez la grille et les pièces amovibles du barbecue. Essuyez toute la saleté et les débris de surface avec un chiffon sec ou une brosse. Saupoudrez ensuite généreusement du bicarbonate de soude sur toutes les zones rouillées. Assurez-vous que la rouille est bien recouverte. Versez doucement du vinaigre blanc sur le bicarbonate de soude. Vous remarquerez une réaction immédiate : une mousse se forme. Cette réaction chimique entre l'acide (vinaigre) et l'alcalin (bicarbonate de soude) commence à dissoudre la rouille.

Laissez le mélange agir pendant environ 15 à 30 minutes. Pendant ce temps, la mousse va continuer à travailler sur la rouille, la décomposant progressivement. Utilisez un tuyau d'arrosage, une bassine ou un seau d'eau pour rincer les résidus de bicarbonate de soude et de vinaigre. Si nécessaire, utilisez une brosse douce pour enlever les morceaux de rouille restants. Séchez soigneusement le barbecue avec un chiffon propre pour éviter toute nouvelle formation de rouille. Si votre grille présente encore des traces de rouille après cette opération, vous n'aurez alors plus le choix, changer de grill sera nécessaire.