Ce problème courant dans la cuisine peut vous coûter cher - voici comment l'éviter

Ce problème est très fréquent dans la cuisine et la salle de bains. Si vous ne faites rien, cela peut vous coûter cher.

La fuite goutte à goutte d'un robinet de cuisine ou de salle de bains est un problème que beaucoup de gens ont tendance à négliger car ils n'ont pas envie de faire appel à un plombier. Pourtant, ce problème apparemment mineur peut entraîner des conséquences financières et environnementales significatives.

Si une toute petite fuite n'a rien d'impressionnant à première vue, la consommation d'eau supplémentaire est impressionnante quand on fait le calcule ! En moyenne, un robinet qui goutte, c'est 40 000 litres d'eau gaspillés, soit 40 mètres cubes d'eau par an. En France, le prix du m3 d'eau varie selon les communes. En 2021, le prix moyen de l'eau en France était de 4,34 € par m3 (source Office français de la biodiversité - OFB, 2023). Un robinet qui goutte coûte donc en moyenne 174 euros par an. C'est énorme quand on sait que la solution est très simple pour réparer le robinet.

Une fuite goutte à goutte de robinet peut être causée par plusieurs facteurs. Comprendre la cause est la première étape pour prévenir et résoudre ce problème. Cela peut venir de l'usure des joints, de l'accumulation de calcaire, d'une pression de l'eau excessive, d'un problème de cartouche, ou encore d'une mauvaise installation.

© andrei310 - stock.adobe.com

La plupart du temps, un robinet qui fuit peut être réparé en changeant le joint, en serrant simplement le bec, ou en enlevant le calcaire accumulé sur la cartouche. Voici comment réparer votre robinet qui fuit.

Fermez l'eau ; Démontez le robinet ; Inspectez les composants : les joints, les rondelles et la cartouche pour voir s'ils sont usés ou endommagés. Si vous remarquez des signes d'usure, remplacez les composants nécessaires. Nettoyez les dépôts minéraux. Si vous voyez des dépôts minéraux dans le robinet, nettoyez-les avec du vinaigre blanc et une brosse à dents. Cela aidera à rétablir une étanchéité correcte. Idem pour la cartouche, si elle a du calcaire, laissez-la tremper pendant 10 à 15 minutes dans du vinaigre blanc et de l'eau chaude. Remontez le robinet et rouvrez l'eau. Surveillez que ça ne fuit plus. Si le goutte à goutte est toujours là, faites appel à un plombier.

Ce petit geste peut faire une sacrée différence sur vos factures. Cela vaut donc le coup de vérifier, surtout à l'approche de l'été quand l'eau peut venir à manquer dans certaines parties de la France.