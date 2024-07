"Il y en a partout", cette petite bête pique et arrive en nombre cet été

Encore une petite bête qui commence à envahir les maisons ! Si elle n'est pas dangereuse, elle peut être vraiment agaçante. Elle vient rarement seule et pique.

De petites bêtes volantes peu connues envahissent peur à peu les maisons en ce début juillet. Des internautes se plaignent depuis quelques jours d'être envahi par ces petits envahisseurs, particulièrement collants. Ils se fixent aux rideaux, grattent, et passent même à travers les moustiquaires. Le point commun de ces personnes ? Elles habitent à proximité de platanes.

S'ils sont majestueux, la présence de platanes peut parfois entraîner des désagréments, notamment à cause d'un minuscule insecte connu sous le nom de "tigre du platane". Rien à voir avec le moustique tigre mais ce petit insecte volant est capable de provoquer de sérieux problèmes aux arbres qu'il colonise. Il a débarqué en France en provenance des Etats-Unis dans les années 1970 et semble particulièrement se plaire chez nous ! Particularité supplémentaire, les printemps pluvieux favorisent leur essor l'été venu... Comme cette année.

La présence du tigre du platane peut devenir extrêmement agaçante pour les habitants et les passants en été. En effet, ces insectes ont tendance à se regrouper en grand nombre, rendant les zones sous les arbres infestés désagréables à fréquenter. Ils peuvent aussi pénétrer dans les habitations à la recherche de lieux plus abrités. Cette petite bête peut piquer et provoquer des minuscules boutons rouges qui provoquent des démangeaisons. Bonne nouvelle toutefois, les piqûres de cet insecte sont sans danger pour l'homme !

Comment être sûr que vous avez affaire à des tigres du platane ? Pour le reconnaître à coup sûr, quelques points sont à vérifier. Le tigre du platane mesure environ 3 millimètres. Il est de couleur blanche tachetée de noir et ses ailes sont transparentes. Il vit principalement sur les platanes, dont il suce la sève dès son plus jeune âge au point de fragiliser l'arbre lui-même. Une fois transformé de larve à adulte, il s'attaque aux feuilles ! Les feuilles des platanes infestés présentent alors des taches jaunâtres et peuvent finir par se dessécher et tomber prématurément.

A la maison, ça peut vite devenir un enfer ! Certains internautes en ont fait les frais. "Il y en a partout", "ils s'accrochent aux rideaux", "c'est atroce, pire que les moustiques", 'ils passent même à travers ma moustiquaire" peut-on lire. Si elles sont vraiment agaçantes, pas d'inquiétude, ces petites bêtes ne représentent aucun danger pour l'homme.

Mais comment faire pour les éloigner de chez soi ? Malheureusement, il n'y a pas grand chose à faire chez vous si vous vivez en appartement, à part suspendre des pièges adhésifs jaunes à proximité des fenêtres. Si vous habitez une maison et que vous avez un platane dans votre jardin, voici les actions que vous pouvez mettre en place :