Comment utiliser le riz pour nettoyer une gourde - cette méthode est la plus efficace

Mal entretenue, une gourde peut devenir un vrai nid à bactéries. Il ne suffit pas de la passer sous l'eau pour un résultat efficace.

L'utilisation de gourdes s'est généralisée ces dernières années. Plus écologiques que les bouteilles d'eau, elles sont aussi plus économiques et permettent d'avoir toujours de l'eau avec soi. L'entretien de ces contenants est toutefois essentiel pour éviter l'accumulation de bactéries provenant de la bouche, des mains ou tout simplement de l'environnement. Ces bactéries peuvent causer des infections intestinales ou cutanées, qui peuvent parfois être graves. Parmi elles, on peut retrouver l'Escherichia coli (E. coli), la staphylococcus aureus ou encore la salmonella.

Laver une gourde peut s'avérer délicat, surtout lorsque des résidus de boisson s'accumulent au fond, formant des dépôts parfois difficiles à atteindre avec une simple brosse ou une éponge. Beaucoup font l'erreur de simplement la rincer avant de la remplir à nouveau. Ce n'est pas une bonne idée !

Vous pouvez bien sûr laver votre gourde tous les jours avec de l'eau chaude et du savon, mais le résultat n'est pas toujours efficace car l'éponge ou la brosse ne peut pas atteindre les recoins et le fond de la bouteille, surtout si le goulot est étroit. Pour éliminer les résidus incrustés et les bactéries à l'intérieure d'une gourde, une méthode consiste à utiliser du riz. Certes c'est surprenant, mais c'est vraiment efficace !

Le riz est un ingrédient naturel aux multiples facettes. Ses petits grains durs vont agir comme des abrasifs doux, ce qui le rend particulièrement utile pour atteindre les recoins inaccessibles de la gourde. Contrairement aux produits chimiques, il n'endommage pas les surfaces et ne laisse aucun résidu potentiellement toxique. De plus, le riz est un ingrédient que l'on a souvent sous la main dans la cuisine, rendant cette méthode pratique et économique.

Voici comment nettoyer votre gourde avec du riz. Versez de l'eau tiède dans la gourde, jusqu'à mi-hauteur et ajoutez une poignée de riz blanc non cuit. Vous pouvez en plus ajouter quelques gouttes de liquide vaisselle ou un peu de vinaigre blanc pour un effet détartrant et désinfectant. Fermez hermétiquement la gourde avec son bouchon et secouez-la vigoureusement. Cette agitation permet aux grains de riz de frotter les parois internes et de déloger toutes les impuretés accumulées. Secouez pendant une à deux minutes, en effectuant des mouvements circulaires et verticaux.

Ouvrez la gourde, jetez le mélange eau-riz, puis rincez abondamment à l'eau claire plusieurs fois pour éliminer tout reste de riz ou d'impuretés. Pour éviter les odeurs de moisissures, laissez la gourde sécher complètement à l'air libre, en la plaçant tête en bas sur un linge propre.

La méthode du riz est particulièrement efficace parce que les grains agissent comme des "billes de nettoyage" qui frottent les parois de manière homogène. Ils sont capables de décrocher les résidus tenaces sans endommager l'intérieur de la gourde.