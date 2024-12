Personne ne sait comment nettoyer cet endroit de la machine à laver, cela ne prend pourtant qu'une minute avec cette astuce

Ne laissez pas la saleté s'accumuler dans cet endroit crucial de la machine. Un entretien régulier ne demande pas beaucoup de temps, mais il fait une grande différence pour votre confort, votre portefeuille et l'environnement.

La machine à laver est l'un de ces appareils que l'on utilise sans vraiment penser à son entretien. Pourtant, comme tout appareil, elle a besoin d'un minimum de soin pour fonctionner de manière optimale. La machine, en contact direct avec vos vêtements, accumule au fil des utilisations des résidus de lessive, d'assouplissant, et parfois même des particules issues des tissus. À cela s'ajoutent l'humidité et la chaleur, qui créent un terrain fertile pour le développement de moisissures et de mauvaises odeurs. Les dépôts de calcaire dans les régions où l'eau est dure peuvent également s'accumuler sur les parois du tambour, aggravant le problème.

Résultat ? Non seulement votre linge risque de sortir moins propre qu'espéré, mais la machine elle-même peut perdre en efficacité. Mais aussi, une machine encrassée et mal entretenue consomme plus d'énergie, et peut provoquer des pannes coûteuses à réparer. Pourtant, peu de gens pensent à nettoyer leur appareil. Et oui, ce n'est pas parce que la machine lave votre linge qu'elle ne s'encrasse pas.

Parmi les zones souvent négligées mais cruciales pour le bon fonctionnement du lave-linge, se trouve le tambour. Si cet endroit de la machine est sale, cela peut entraîner une série de problèmes (mauvaises odeurs, taches sur les vêtements, consommation d'énergie accrue...) qui, heureusement, peuvent être évités avec un simple nettoyage. Et le meilleur dans tout ça ? Cela ne prend qu'une minute.

Nettoyer le tambour de votre machine à laver est une tâche rapide et facile. Voici une méthode en quelques étapes simples avec du vinaigre blanc ou du bicarbonate de soude. Ces produits naturels et économiques sont parfaits pour éliminer les dépôts de calcaire et de résidus. Versez environ 500 ml de vinaigre blanc directement dans le tambour ou ajoutez deux cuillères à soupe de bicarbonate de soude. Lancez ensuite un cycle de lavage à haute température (au moins 60 °C) sans linge. Un programme à 40 degrés ne sera pas suffisant. Ce cycle à vide désinfectera la machine tout en dissolvant les saletés incrustées. Répétez cette opération une fois par mois pour maintenir le tambour propre et votre machine en parfait état de fonctionnement.

Pensez aussi à nettoyer le joint de la porte, mais aussi celui autour du tambour, et cela après chaque utilisation. C'est un endroit où l'eau et les particules de tissus stagnent souvent, favorisant le développement de moisissures. Aussi, une fois le cycle terminé, laissez la porte de la machine ouverte pour permettre au tambour de sécher à l'air libre. Ce simple geste prévient l'apparition des mauvaises odeurs.