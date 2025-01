Plus besoin de frotter pour nettoyer le four, il suffit simplement de mélanger ce produit avec un peu d'eau

Ce produit bon marché remplace les produits nettoyants spécial four vendus dans le commerce. Il est tout aussi efficace, et vous n'avez pas besoin de frotter.

Nettoyer le four est tellement une corvée que bien souvent, on remet la tâche à plus tard. Le problème, plus on attend, plus les saletés sont difficile à déloger. Il est temps de prendre de bonnes résolution et de nettoyer à fond le four, surtout après les fêtes de fin d'année, ou bien souvent il a servit de nombreuses fois. Mais ne vous inquiétez pas, on a trouvé une méthode naturelle vraiment facile qui ne vous demandera pas d'effort.

Oubliez les nettoyant spécial four du commerce. Ils sont coûteux, et pas très bons pour la santé. A la place, utilisez ce produit naturel que tout le monde devrait avoir chez soit. Il permet de nettoyer presque tout dans la maison et coûte moins de 2 euros chez Carrefour. Ce produit, ce n'est pas le vinaigre blanc, mais le bicarbonate de soude. Cette poudre magique est à la fois nettoyante, dégraissante, désodorisante et douce pour les surfaces. Elle s'attaque aux taches tenaces et à la graisse sans abîmer l'émail ou laisser de rayures.

© SheyninaY - stock.adobe.com

Dans le cas du four, où la saleté est souvent incrustée, le bicarbonate agit comme un agent nettoyant en décomposant les résidus de nourriture carbonisés. Voici comment bien l'utiliser, étape par étape, pour nettoyer votre four sans effort. Dans un bol, mélangez 3 à 4 cuillères à soupe de bicarbonate de soude avec un peu d'eau. Ajoutez l'eau petit à petit jusqu'à obtenir une consistance de pâte épaisse, facile à étaler.

Étalez généreusement la pâte sur les parois intérieures de votre four, en insistant sur les zones les plus encrassées. Vous pouvez utiliser une éponge, une spatule ou même vos doigts (avec des gants si vous préférez). Évitez toutefois de couvrir les éléments chauffants ou les parties électriques. Laissez la pâte reposer pendant plusieurs heures, ou toute une nuit si le four est très sale. Le bicarbonate de soude a besoin de temps pour dissoudre les graisses et déloger les résidus incrustés.

Une fois le temps de repos écoulé, utilisez une éponge humide ou un chiffon pour essuyer la pâte. Vous constaterez que la saleté se détache facilement, sans nécessiter de frottement intense. Passez un dernier coup de chiffon propre et humide pour éliminer les éventuels résidus de bicarbonate de soude. Essuyez ensuite avec un chiffon sec pour éviter les traces.

Si certaines traces et saletés persistent, vous pouvez compléter cette méthode avec un mélange de vinaigre blanc et d'eau. Vaporisez un peu de vinaigre sur les taches récalcitrantes, laissez agir quelques minutes, puis essuyez. Le vinaigre réagit avec le bicarbonate pour créer une légère mousse qui aide à décoller les salissures les plus résistantes.

Nettoyer votre four n'a jamais été aussi facile. Plus besoin de passer des heures à récurer ou d'utiliser des produits coûteux et agressifs. Grâce au bicarbonate de soude et à un peu d'eau, vous retrouverez un four impeccable sans stress.