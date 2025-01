Quelques minutes suffisent pour nettoyer cette zone du frigo que tout le monde oublie

C'est une bonne habitude que l'on devrait tous avoir pour le bon fonctionnement de notre frigo. Pourtant, peu de gens le font.

L'entretien du frigo est essentiel pour votre santé, mais aussi pour le bon fonctionnement de l'appareil. Malheureusement, un frigo propre ne se limite pas à un coup d'éponge et de vinaigre blanc sur les étagères, les joints et la poignée de porte. Il y a d'autres zones qu'il faut absolument nettoyer une fois pas mois, mais que tout le monde oublie. Pourtant, elles peuvent être de vrais nids à bactéries.

De nombreux réfrigérateurs modernes sont équipés d'un distributeur d'eau intégré, un luxe qui simplifie la vie quotidienne et encourage à boire de l'eau fraîche en toute saison. Cependant, malgré son utilité, cette zone de l'appareil est rarement nettoyée. Ce geste devrait pourtant être effectué au moins une fois par mois.

© galitskaya - stock.adobe.com

En effet, des analyses microbiologiques ont démontré que les distributeurs d'eau mal entretenus peuvent contenir des germes tels que l'E. coli ou le staphylocoque doré. Ces micro-organismes, invisibles à l'œil nu, peuvent contaminer l'eau que vous consommez et provoquer des troubles digestifs ou d'autres problèmes de santé.

Le distributeur d'eau est en contact constant avec l'air ambiant, des mains, et parfois même des éclaboussures alimentaires. À cela s'ajoutent des résidus d'eau stagnante, des dépôts de calcaire et parfois des impuretés provenant du système de filtration. Ces facteurs en font un environnement parfait pour le développement de bactéries et de moisissures.

Beaucoup pensent que le filtre à eau du réfrigérateur suffit à garantir la propreté du système. C'est une erreur fréquente. Bien que le filtre retienne une partie des impuretés, il ne peut pas empêcher l'accumulation de biofilms – ces amas de bactéries qui se forment sur les parois du réservoir ou des conduits. De plus, un filtre non remplacé à temps devient lui-même une source de contamination. Si le manuel de votre appareil recommande de changer le filtre tous les six mois, cela ne vous dispense pas de nettoyer régulièrement le distributeur.

Par ailleurs, un distributeur mal entretenu peut modifier le goût de l'eau, lui donnant une saveur métallique ou légèrement "moisie". Un signe clair qu'un nettoyage s'impose d'urgence ! Nettoyer le distributeur d'eau de votre réfrigérateur est une tâche simple qui ne prend que quelques minutes.

Avant tout nettoyage, assurez-vous de débrancher votre réfrigérateur et de couper l'arrivée d'eau pour éviter tout accident. Retirez les buses, le plateau d'égouttage et, si possible, les conduits accessibles. Consultez le manuel pour savoir quelles parties peuvent être démontées.

Utilisez un mélange de vinaigre blanc et d'eau chaude pour frotter les surfaces. Une petite brosse ou un coton-tige peut être utile pour atteindre les zones difficiles d'accès. Rincez abondamment pour éliminer tout résidu. Si le filtre est usé ou proche de sa date limite, remplacez-le par un modèle compatible. Enfin, faites couler de l'eau claire dans le système avant de remettre le distributeur en marche. Cela éliminera les éventuelles traces de produit nettoyant.