Sécheresse 2022 : toute la France frappée, cartes et restrictions

SECHERESSE. Toute la France est désormais concernée par la sécheresse et 46 départements ont été placés au niveau "alerte" du plan sécheresse. On vous explique.

[Mis à jour le 04 août 2022 à 15h32] "Le mois de juillet 2022 est le plus sec que nous avons eu depuis juillet 1959", assure le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu. En ce début du mois d'août, plus aucun département français n'échappe à la sécheresse, après le passage de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne en "vigilance sécheresse", mardi 2 août par la préfecture d'Ile-de-France.

Aussi, l'ensemble du pays est concerné par l'un des quatre niveaux de vigilance instaurés par l'Etat dans le cadre du plan sécheresse : "vigilance", "alerte", "alerte renforcée" et "crise". Au total, 46 départements de France sont concernés (en partie ou dans son intégralité) par ce dernier niveau d'alerte.

Un contexte propice aux incendies et aux feux de forêts, mais aussi aux pénuries d'eau : en Haute-Corse, la préfecture alerte face à la sécheresse qui frappe l'île de beauté. "Si nous continuons à ce rythme de consommation d'eau, compte tenu des évolutions météorologiques attendues, il n'y aura plus d'eau dans 25 jours", a-t-elle alerté dans un communiqué mardi soir 2 août. En juillet, le mois le plus sec depuis 1958, il n'a été enregistré que 9,7 millimètres de précipitations en France métropolitaine, un déficit d'environ 84 % par rapport aux normales de la période 1991-2020.

Partout en France, les restrictions d'eau s'appliquent, à des niveaux différents. Des mesures concrètes ont été mises en place pour limiter la consommation d'eau pour les particuliers, les entreprises et les collectivités. Il peut par exemple être interdit de laver sa voiture ou arroser son jardin.

Il est recommandé de mettre en place des petits gestes au quotidien pour économiser de l'eau. Pour anticiper, les entreprises de l'eau appellent d'ailleurs tous les usagers (particuliers, entreprises, industriels, services publics...) à "la sobriété" dans leur façon de consommer de l'eau face à cette situation de sécheresse. Chacun à son échelle peut faire quelque chose. Par exemple, prenez des douches plutôt que des bains ou stoppez l'eau quand vous vous lavez les mains ou les dents.

Quels départements sont en alerte sécheresse 2022 ? La liste

Encore de nouveaux départements sont touchés par la vigilance sécheresse. A la date du 1er août 2022, 96 départements sont concernés par le phénomène climatique et les appels à l'économie d'eau : 4 départements sont au niveau de "vigilance", 9 sont en "alerte", 38 en "alerte renforcée" et 46 en "crise."

Les départements en "vigilance" : Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne.

Les départements au niveau "crise" (alerte rouge) : 46 départements sont concernés par cet état de crise pour au moins une partie de leur territoire. Citons les Bouches-du-Rhône, la Drôme, l'Indre, la Loire-Atlantique, la Mayenne ou la Sarthe, mais aussi sur une partie du territoire les Alpes-Maritimes, la Dordogne, l'Ille et Vilaine, l'Isère, le Loiret, le Lot, le Puy-de-Dôme ou la Vendée.

Quelle est la carte de la sécheresse en France ?

Propluvia est l'institut du ministère de la Transition écologique chargé de la surveillance du niveau de l'eau et la plateforme internet qui permet de consulter en direct les arrêtés de restriction d'eau. Le site comprend une carte évolutive permettant de consulter les zones touchées par ces arrêtés préfectoraux.

La carte de la sécheresse en France du 3 août 2022 © Ministère du développement durable / Propluvia

Quels sont les différents niveaux d'alerte sécheresse ? Quelles sont les restrictions ?

Il existe quatre grands niveaux de vigilance sécheresse et toutes ont pour conséquences la mise en place de mesures spécifiques.

Vigilance sécheresse (niveau 1) : information et incitation des particuliers et professionnels à faire des économies d'eau.

sécheresse (niveau 1) : information et incitation des particuliers et professionnels à faire des économies d'eau. Alerte (niveau 2) : mesures d'interdiction de manœuvre de vanne, d'activité nautique, interdiction à certaines heures d'arroser les jardins, espaces verts, golfs ou encore de laver sa voiture. Pour les agriculteurs, réduction des prélèvements à des fins agricoles inférieure à 50% (ou interdiction jusqu'à 3 jours par semaine).

(niveau 2) : mesures d'interdiction de manœuvre de vanne, d'activité nautique, interdiction à certaines heures d'arroser les jardins, espaces verts, golfs ou encore de laver sa voiture. Pour les agriculteurs, réduction des prélèvements à des fins agricoles inférieure à 50% (ou interdiction jusqu'à 3 jours par semaine). Alerte renforcée (niveau 3) : limitation plus forte des prélèvements pour l'arrosage des jardins, espaces verts, golfs, lavage des voitures, ..., jusqu'à l'interdiction de certains prélèvements. Pour les agriculteurs, réduction des prélèvements à des fins agricoles supérieure ou égale à 50% (ou interdiction supérieure ou égale à 3,5 jours par semaine).

(niveau 3) : limitation plus forte des prélèvements pour l'arrosage des jardins, espaces verts, golfs, lavage des voitures, ..., jusqu'à l'interdiction de certains prélèvements. Pour les agriculteurs, réduction des prélèvements à des fins agricoles supérieure ou égale à 50% (ou interdiction supérieure ou égale à 3,5 jours par semaine). Crise (niveau 4) : arrêt des prélèvements non prioritaires y compris des prélèvements à des fins agricoles. Seuls les prélèvements permettant d'assurer l'exercice des usages prioritaires sont autorisés. Ils concernent des secteurs comme la santé, la sécurité civile, l'eau potable et la salubrité.

Les épisodes de sécheresse étant de plus en plus fréquents en France, le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires et le ministère de la Transition énergétique ont publié sur leur compte Twitter une vidéo d'information sur les causes et conséquences de la sécheresse, mais aussi sur les gestes du quotidien à mettre en place, qu'on soit un particulier, une entreprise ou une collectivité, pour réduire sa consommation d'eau.

Quels sont les petits gestes qui peuvent aider à limiter la sécheresse ?

Les particuliers ont un rôle à jouer pour limiter la sécheresse, notamment par le biais de petits gestes du quotidien résumés par le site du ministère de la Transition écologique :