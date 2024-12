Voici les travaux à faire au jardin en décembre pour avoir de jolies plantes au printemps

Décembre est loin d'être une période d'inaction au jardin. Les travaux que vous réalisez maintenant, même sous le froid, préparent le terrain pour un printemps éclatant.

En décembre, le jardin semble endormi sous le froid hivernal, mais c'est en réalité une période cruciale pour préparer l'arrivée du printemps. Entre protection des plantes, entretien du matériel et premières plantations, voici les travaux essentiels à réaliser ce mois-ci pour un jardin resplendissant dès les beaux jours.

Les plantes sensibles au gel ont besoin de soins et d'attention supplémentaires en hiver si elles veulent survivre au froid. Il est donc essentiel de les protéger. Paillez le sol autour des plantes vivaces, des arbustes et des rosiers. Cette couverture organique (feuilles mortes, paille, écorces…) limite les variations de température et garde les racines au chaud. Utilisez un voile d'hivernage pour envelopper les plantes les plus délicates, comme les agrumes ou les lauriers-roses. Cela évitera les brûlures causées par le gel. Enfin, rentrez les plantes en pot sensibles au froid, comme les géraniums, dans un abri lumineux et hors gel.

Il faut également préparer les massifs. Un nettoyage minutieux des massifs est essentiel pour prévenir les maladies et favoriser une bonne reprise au printemps. Enlevez les feuilles mortes et les débris végétaux tombés au sol. Ils peuvent abriter des parasites ou des champignons. Taillez les vivaces fanées à environ 5-10 cm du sol pour encourager une nouvelle croissance au printemps.

Griffez légèrement la surface du sol pour l'aérer et désherbez les zones où les mauvaises herbes pourraient prendre le dessus.

© Olga - stock.adobe.com

Si le gel n'a pas encore totalement durci le sol, décembre reste une période propice pour certaines plantations. Plantez des arbres et arbustes à racines nues. Ils auront tout l'hiver pour développer leurs racines avant le printemps. Installez des bulbes de printemps comme les tulipes, les jonquilles ou les crocus, si cela n'a pas encore été fait. Assurez-vous que le sol ne soit pas détrempé pour éviter qu'ils ne pourrissent. Vous pouvez aussi semer des graines de pois de senteur ou d'autres fleurs rustiques qui aiment être plantées en hiver.

Même en hiver, le potager demande de l'attention pour garantir des récoltes généreuses au printemps. Semez des engrais verts comme la moutarde ou la phacélie pour protéger le sol et l'enrichir en nutriments. Si le sol n'est pas gelé, vous pouvez planter des échalotes, de l'ail ou des oignons. Pensez aussi à nettoyer soigneusement les parcelles libres pour éviter la prolifération des parasites et des maladies.

Enfin, profitez de la période creuse pour vérifier et préparer votre matériel. Nettoyez et affûtez vos outils de coupe (sécateurs, cisailles) pour qu'ils soient prêts à l'usage. Protégez vos outils métalliques de la rouille en les graissant légèrement. Nettoyer aussi votre tondeuse afin qu'elle ne rouille pas pendant l'hiver. C'est aussi le moment de protéger votre tuyau d'arrosage pour éviter qu'il ne se fende ou ne se fissure en cas de températures négatives.