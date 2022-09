Catalogue Lidl : quelles promos chez Lidl jusqu'au 4 octobre ? Notre top

CATALOGUE LIDL. Quels sont les bons plans cette semaine chez Lidl, l'une des enseignes préférées des Français ? Voici notre sélection actualisée des meilleures promos chez Lidl !

[Mis à jour le 28 septembre 2022 à 17h22] Nouvelle salve de promos chez Lidl cette semaine. A partir du 29 septembre et jusqu'au 4 octobre, l'enseigne de supermarchés discount fait la part belle à l'automobile avec des promos sur l'entretien auto, des housses de protection aux accessoires mais aussi sur le bricolage avec plusieurs produits Parkside. L'alimentaire n'est pas en reste comme le montre notre top 5 ci-dessous. Lidl y a taillé une partie de son succès en France, notamment en diversifiant les produits proposés. Si l'alimentaire reste majoritaire au sein du catalogue Lidl actualisé chaque semaine, on retrouve également régulièrement des produits ménagers, high-tech ou de bricolage. On fait le point sur les dernières promotions et on part à la chasse aux bons plans via le décryptage des catalogues Lidl !

Lidl réalise un catalogue de promotions chaque semaine. Ce catalogue papier est également à retrouver sur le web, sur le site de Lidl. Vous pouvez le télécharger directement en cliquant sur le bouton ci-dessous :

Télécharger le catalogue Lidl

Voici notre top 5 des promotions Lidl valables à partir du 28 septembre et jusqu'au 4 octobre 2022 :

Bâche de protection pour voiture : à partir de 14,99 euros.

Chargeur de batterie pour voiture à 14,89 euros.

Parure de lit en coton à 15,99 euros (et parure de lit Barbie à 17,99 euros).

Fer à repasser vapeur sans fil Silvercrest à 19,89 euros.

Scie sauteuse pendulaire Parkside à 24,99 euros.

Nouvelle opération spéciale chez Lidl avec des promos spéciales sur des produits espagnols avec l'opération Sol et Mar proposant des assortiments de jambon serrano, olives, chorizos, croquettes au jambon mais aussi des bières Super Bock et Estrella et des apéritifs espagnols (Moscatel...). Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Voici sinon le top 5 des promos sélectionnées par la rédaction :

30% offerts sur le paquet de gnocchis Lustucru extra Cheddar Bacon soit 2,41 euros le paquet de 363 grammes.

Cordons bleu Halal Reghalal, le paquet de 800 grammes à 4,99 euros. Et aussi le paquet halal de nuggets de poulet de 800 grammes à 4,99 euros.

-60% sur le 2e fromage Tartare soit 2,19 euros le premier produit de 250 grammes et 0,87 euros le 2e.

-34% sur les paquets de pâtes de 500 grammes Garofalo soit entre 1,27 euros le paquet de rigatonis et 1,55 euros de conchiglione.

-50% sur le 2e paquet de Kinder Délice (10 barres de 39 grammes) soit 3,01 euros le premier, 1,50 euro le deuxième.

Et aussi : -50% sur la 2e bouteille d'Oasis Tropical 2 litres (1,99 euros la première, 0,99 euros la 2e), -30% sur la 2e bouteille de lessive liquide Dash 2 en 1 "Envolée d'air", -34% sur le paquet de café 1851 Grand Arabica soit 4,07 euros le paquet de 500 grammes.

Les offres et rabais chez Lidl sont actualisées, chaque semaine. Généralement, le catalogue change chaque mercredi. Vous pouvez retrouver toutes les promos Lidl en cours dans le catalogue Lidl disponible via le lien suivant : catalogue Lidl en ligne