Fini l'eau de Javel, ce produit naturel est le meilleur pour enlever les taches jaunes de transpiration

La transpiration et le déodorant peuvent laisser des traces jaunes et abîmer vos vêtements blanc ou de couleur claire. Heureusement, il existe des produits naturel vraiment efficaces pour rendre vos vêtements comme neufs et faire disparaître ces taches disgracieuses.

Longtemps plébiscitée pour blanchir un vêtement, l'eau de Javel n'est malheureusement pas le meilleur produit pour faire disparaître des taches jaunes de transpiration ou de déodorant. Au contraire, elle pourrait faire complètement jaunir votre vêtement. Oubliez ce produit. Vous verrez aussi très souvent que le bicarbonate de soude est un bon produit pour détacher le linge. S'il enlève de nombreuses taches, il est malheureusement inefficace pour blanchir du linge. Préférez le percarbonate de sodium, un produit naturel blanchissant vraiment efficace.

Comment l'utiliser ? Mettez de l'eau très chaude dans une bassine avec deux cuillères à soupe de percarbonate de soude. Laissez votre vêtement tremper plusieurs heures et passez-le en machine idéalement à 60 degrés. Vous pouvez aussi utiliser de l'alcool à 70 degrés pour détacher vos tee-shirts blancs. La limite de cette solution c'est qu'elle fonctionne seulement pour le linge blanc et non fragile. Heureusement, on a trouvé des solutions pour vos vêtements fragiles ou vos vêtements colorés.

Pour vos vêtements blancs fragiles, le citron sera votre allié. Imprégnez un chiffon de jus de citron dilué avec de l'eau (faites moitié moitié) et tamponnez délicatement la tache. Laissez sécher votre vêtement à l'air libre et passez-le en machine sur le programme habituel.

Pour vos vêtements colorés, vous pouvez essayer plusieurs solutions. En voici deux qui ont fait leurs preuves :