Les fourmis la détestent, cette odeur agréable pour nous va les éloigner illico de votre maison !

Les fourmis ont envahi votre maison ? Si pour vous utiliser des insecticides du commerce est hors de question, nous avons une solution efficace, naturelle et économique pour dissuader les fourmis d'entrer chez vous.

Si les fourmis ne cherchent pas à s'établir dans les foyers l'été, elles aiment s'infiltrer dans tout les petits interstices pour trouver de la nourriture dans les maisons. L'invasion peut être rapide, et il peut parfois être difficile de se débarrasser de ces petites bêtes. La présence de fourmis chez vous n'a rien d'inquiétant, elles ne sont pas dangereuses, mais ce n'est jamais agréable de les retrouver dans sa cuisine ou sa salle à manger. Pour vous aider à les éloigner de chez vous, on vous partage une méthode d'expert vraiment facile qui a fait ses preuves.

C'est l'experte en nettoyage britannique Dominic Lees-Bell qui nous révèle sa meilleure astuce. Elle explique que "les fourmis se reproduisent rapidement". Pour elle, la première chose à faire est "de savoir ce qui les attire" pour pouvoir éviter qu'elles n'envahissent votre maison. "La nourriture est l'une des plus grandes attractions pour les fourmis, alors prenez l'habitude de nettoyer les traces de nourriture, les déchets ou tout ce qui colle dès que vous le pouvez" informe-t-elle. Pensez aussi à couvrir les aliments dans votre cuisine. Ensuite, il faut trouver un solution pour les repousser de chez vous.

Pas à pas facile pour fabriquer un spray anti-fourmi naturel et pas cher

L'experte Dominic Lees-Bell confie que ces petites bêtes détestent l'odeur de menthe poivrée et dévoile sa recette secrète pour utiliser cette odeur pour éloigner les fourmis de votre domicile. Il suffit simplement de mélanger dans un vaporisateur 10 à 15 gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée dans 200ml d'eau et de vaporiser cette solution partout où les fourmis passent, mais aussi dans les zones infestées. Son astuce en plus : disperser de la menthe fraîche dans toute la maison. Voilà une astuce vraiment simple et économique pour ne plus avoir de fourmis à la maison !