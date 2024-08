Pour moins de 5 euros, cet objet permet de garder votre logement au frais tout l'été

Peu de gens connaissent cette technique qui ne coûte que 5 euros. Et pourtant, elle peut vous permettre de lutter contre la chaleur chez vous en été, et cela, avec un simple objet qui n'est ni le ventilateur, ni le climatiseur. Voici comment faire.

L'été est là, la chaleur est de retour, et avec elle l'air des vacances, des pique-niques ou des soirées en terrasse... mais aussi des nuits caniculaires et des intérieurs surchauffés. Dès que le mercure grimpe dans les maisons et appartements, la chasse aux bonnes astuces est lancée... Horaires stricts pour ouvrir les fenêtres, ventilateur ou même climatiseur, tout est bon pour tenter de rafraîchir votre maison et votre chambre. Plutôt que d'allumer la climatisation qui consomme beaucoup ou le ventilateur qui ne rafraîchit pas vraiment vraiment l'air quand il commence à faire chaud, essayez plutôt l'astuce suivante.

Saviez-vous que la couverture de survie, chère aux randonneurs et explorateurs, avait deux sens (une face argentée et une face dorée) et qu'elle pouvait vous sauver la vie en hiver, mais aussi vous servir en été quand le mercure grimpe et qu'il fait très chaud dans votre logement ? On vous donne deux techniques faciles pour utiliser cet objet en période de canicule. Et en plus, c'est économique puisqu'une couverture de survie coûte en moyenne 5 euros.

© pavlofox - stock.adobe.com

La première technique consiste à utiliser la couverture de survie pour isoler les fenêtres. Commencez par mesurer vos fenêtres, puis nettoyez-les. Découpez la bonne taille dans la couverture de survie. Vaporisez de l'eau sur la fenêtre, puis installez la couverture de survie sur votre fenêtre, en faisant bien attention à ce que le côté argenté soit dirigé vers l'extérieur. Fixez la couverture de survie avec du ruban adhésif pour fenêtre en essayant de ne pas créer de bulles d'air. Ainsi, vous serez bien protégés des fortes chaleurs en été. Le soleil va se refléter sur la couverture et ne rentrera pas chez vous.

La deuxième solution est de créer un rideau avec des couvertures de survie. Cette fois-ci, vous n'allez pas fixer la couverture de survie sur la fenêtre mais sur votre rideau. Mesurez votre rideau et coupez la dimension de votre rideau dans une ou des couvertures de survie. Agrafez la couverture au rideau (vous pouvez aussi la coudre, mais cela sera plus difficile à enlever par la suite). Attention, mettez bien la face argentée vers l'extérieur.

Si vous n'avez pas de couverture de survie, voici un plan B : utilisez un protège pare-brise, ou encore du papier aluminium. C'est aussi très efficace.