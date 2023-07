Les maisons en béton pourraient bientôt disparaître : voici ce qui va les remplacer

De nouveaux matériaux sont utilisés dans la construction et l'un de ces procédés promet de révolutionner nos maisons en réduisant les délais et les coûts.

L'inflation et la hausse des prix des matières premières ont eu des effets importants sur la construction de logements neufs en France, notamment des maisons individuelles dont les coûts ont flambé. Et si la solution résidait dans l'innovation et dans l'utilisation de tout nouveaux matériaux ?

Depuis plusieurs années, les matériaux insolites ont la cote : bois, chanvre mais aussi résidus d'algues invasives comme les sargasses (notamment dans les Antilles françaises) font partie des possibilités.

L'autre projet est bien évidemment la construction d'une maison entièrement recyclable via l'utilisation de l'impression 3D. Simple effet de mode, projet loufoque et irréaliste ? Détrompez-vous, la technologie avance vite, très vite même au point que de premières habitations sont déjà sorties de terre. Une maison de 55 mètres carrés, entièrement construite en impression 3D, a récemment été dévoilée par l'Université du Maine, aux Etats-Unis.

© Université du Maine

Moins d'une semaine pour construire votre maison ?!

Vous vous demandez sûrement quelle matière est utilisée pour l'impression 3D ? Pas du plastique ni du carbone. Si ces deux matières sont utilisées quotidiennement par les adeptes d'impression 3D, elles restent des matières premières à la fois chères et très polluantes. Pas forcément une solution d'avenir donc...

Pour construire cette maison, les chercheurs ont utilisé de la bio-résine, composée de fibres de bois et de déchets de scierie. Le béton n'a plus été utilisé que pour réaliser les fondations de la maison. Les chercheurs avancent vite. Déjà en 2021, une première maison entièrement imprimée en 3D avait été présentée en Allemagne. Le projet américain pourrait aller bien plus loin. Le gouverneure du Maine, Janet Mills, y voit même déjà une solution pour résoudre la pénurie de logements constaté dans son Etat.

L'impression 3D cumule plusieurs avantages, soulignés par un architecte allemand, Waldemar Korte. "Nous sommes beaucoup plus rapides à construire", a-t-il expliqué à Deutsche Welle avant de donner le temps de construction : 4 jours seulement ! "Nous avons besoin de moins de personnes, et cela aide lorsque vous avez une pénurie de personnes qualifiées dans l'industrie." L'apport de l'intelligence artificielle dans les projets de construction 3D pourrait en plus permettre d'accélérer le processus et rendre rapidement rentable le procédé.