Un expert donne son astuce, c'est la seule bonne façon d'utiliser un répulsif anti-moustiques

C'est la seule façon de vous protéger efficacement des moustiques dehors. Des experts vous conseillent pour bien l'utiliser.

Avec l'été qui bat son plein et les soirées en extérieur qui se multiplient, les moustiques deviennent rapidement les invités indésirables de nos moments de détente. Ces insectes, en plus d'être particulièrement agaçants avec leurs piqûres irritantes, peuvent également être vecteurs de maladies comme le paludisme, la dengue ou le virus Zika. Si à la maison les astuces pour s'en protéger sont nombreuses, comment faire quand on est à l'extérieur ? La seule solution, s'enduire de répulsif. Mais encore faut-il savoir l'utiliser correctement.

Pour une protection efficace il est important de choisir un répulsif adapté. "Les produits contenant du DEET, de l'icaridine ou du PMD sont parmi les plus efficaces", explique le Dr. Jean-Marc Deschamps, entomologiste et expert en maladies tropicales. Le DEET (diéthyltoluamide) est un des ingrédients les plus couramment recommandés par les autorités de santé publique pour sa capacité à repousser une grande variété de moustiques.

L'expert insiste sur le fait que, même le meilleur des répulsifs sera inefficace s'il n'est pas appliqué correctement. La clé est de l'appliquer régulièrement. Si vous en mettez la nuit, il ne sera efficiace que la première partie, il faudra alors en remettre plus tard. Pour que le répulsif soit vraiment efficace, voici comment procéder. Appliquez-le de manière uniforme sur toutes les zones exposées de la peau. "Ne laissez aucune zone découverte", insiste le Dr. Deschamps. "Les moustiques trouveront et exploiteront la moindre faille dans votre protection."

© zigres - stock.adobe.com

Utilisez une quantité suffisante de produit pour couvrir la peau, mais sans excès. Trop peu de produit ne sera pas efficace, tandis que trop peut causer des irritations ou des réactions cutanées. La durée d'efficacité d'un répulsif varie. "En général, il faut réappliquer le produit toutes les deux à quatre heures", conseille-t-il. Les conditions environnementales, comme la transpiration ou la baignade, peuvent également réduire la durée d'efficacité, nécessitant une application plus fréquente.

Federico Giovanni Gobbi , directeur du Département de Maladies Infectieuses, Tropicales et Microbiologiques de l'Irccs de Negrar confirme précise que les répulsifs contenant du DEET à 20% par exemple peut agir pendant environ 6 heures. Mais attention, il peut irriter la peau et n'est pas indiqué chez les enfants de moins de 6 ans. Les répulsifs avec PMD peuvent eux être utilisés chez les enfants, mais doit être appliqué plus souvent. Il en va de même pour les produits contenant de l'eucalyptol ou du géraniol : ils ont un effet anti-moustique, mais il est doux et doit donc être réappliqué plus souvent que les autres.

"Cependant, aucun répulsif n'est infaillible : avec le temps ils perdent de leur efficacité et interagissent avec les odeurs de la peau, donc sur certains ils peuvent moins agir", précise l'expert. Il insiste également sur le fait que "les répulsifs cutanés ne sont pas nocifs s'ils sont utilisés de la manière et aux moments indiqués sur l'étiquette et en évitant toujours de les appliquer sur une peau irritée, des coupures et des écorchures".