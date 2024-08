Pourquoi garder les fenêtres fermées quand il fait chaud n'est pas toujours une bonne idée

La chaleur revient cette semaine. Mais attention, fermer les fenêtres pour empêcher l'air chaud d'entrer n'est pas toujours une bonne idée...

Vous avez peut être eu ce débat cet été dans votre maison de vacances, ou au bureau, et la vague de chaleur qui revient cette semaine va le remettre sur la table : faut-il ouvrir les fenêtres quand il fait chaud ? Certains sont partisans de tout fermer : fenêtres, rideaux, volets, pour faire rempart à la chaleur. D'autres préfèrent ouvrir toutes les fenêtres au contraire, pour profiter de l'air. Mais qui a raison ? La réponse n'est pas si simple.

Lorsqu'il fait chaud, les gens ont tendance à garder leurs fenêtres fermées pour empêcher la chaleur de pénétrer à l'intérieur. Si cette pratique peut sembler logique, elle n'est pas toujours la meilleure solution pour maintenir une maison fraîche, cela peut parfois s'avérer contre-productif.

Fermer les fenêtres pour éviter que la chaleur extérieure n'entre dans votre domicile est une stratégie qui fonctionne, mais seulement sous certaines conditions. En effet, si les fenêtres restent fermées tout au long de la journée, l'air intérieur peut devenir stagnant. Cette stagnation favorise l'accumulation de chaleur, d'humidité et de polluants, créant une sensation de suffocation.

© triocean - stock.adobe.com

Une mauvaise ventilation peut aussi conduire à des problèmes de santé, tels que des maux de tête, des étourdissements, et une sensation de fatigue due à une faible qualité de l'air. Si vous fermez vos fenêtres, pensez aussi à fermer vos volets et/ou vos rideaux, cela évitera aux rayons du soleil de chauffer votre logement.

Mais la chaleur n'est pas le seul problème. Par temps humide, il peut être judicieux d'ouvrir grand les fenêtres. Si vous restez chez vous avec les fenêtres fermées, l'humidité augmente, ce qui rend la chaleur encore plus insupportable. L'air qui entre est plus chaud, mais le courant d'air, surtout lorsqu'il est soutenu par des ventilateurs, a un effet rafraîchissant, ce qui garantit que l'humidité et l'air restent supportables.

Un compromis judicieux consiste à ouvrir les fenêtres tôt le matin ou tard le soir lorsque la température extérieure a baissé. Cela crée un courant d'air naturel qui peut rafraîchir la maison sans avoir recours à des dispositifs de climatisation, réduisant ainsi la consommation d'énergie. Des ventilateurs peuvent également contribuer à maintenir un climat ambiant agréable lorsque les fenêtres restent fermées. Une autre solution est de fermer vos volets et rideaux quand le soleil tape, et d'ouvrir les fenêtres pour faire circuler l'air.