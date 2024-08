Peu de gens connaissent la règle des 55%, elle est pourtant essentielle quand il fait chaud à la maison

Quand il fait chaud dehors, on préfère ne pas avoir de températures estivales à l'intérieur. Chacun y va de sa petite astuce, mais connaissez-vous la règle des 55% ?

Lorsque les températures grimpent en été, beaucoup d'entre nous cherchent à maintenir une maison fraîche et agréable. Ouvrir la fenêtre pour laisser entrer l'air est une solution. Cela semble facile, pourtant, une bonne ventilation n'est pas toujours aussi simple. Si vous souhaitez avoir de l'air frais dans votre appartement ou votre maison quand il fait chaud, il faut garder à l'esprit plusieurs choses en matière de ventilation. Non seulement vous éviterez les pièces étouffantes et surchauffées, mais vous pourrez également empêcher la formation de moisissures.

Une règle peu connue, mais cruciale, pourrait bien vous aider à mieux gérer la chaleur : la règle des 55%. Cette règle concerne le taux d'humidité relative à l'intérieur de votre maison. Un facteur souvent négligé mais essentiel pour créer un environnement confortable lors des fortes chaleurs.

© New Africa - stock.adobe.com

Pourquoi est-ce si important ? L'humidité relative est un facteur clé du confort thermique. Quand elle est trop élevée, l'air devient lourd, ce qui ralentit l'évaporation de la sueur et rend la chaleur beaucoup plus difficile à supporter. En dessous de ce seuil, l'air est suffisamment sec pour permettre une évaporation efficace de la sueur, ce qui aide votre corps à réguler sa température et vous donne une sensation de fraîcheur. C'est pourquoi il est crucial de maintenir cette humidité sous le seuil des 55-60% pendant les périodes de forte chaleur. Si vous utilisez un climatiseur ou un déshumidificateur, veillez à régler vos appareils pour atteindre cet objectif.

Pour contrôler l'humidité relative chez vous, il est indispensable de s'équiper d'un hygromètre, un appareil simple qui mesure le taux d'humidité dans l'air. Une fois ce taux connu, vous pouvez ajuster vos stratégies de refroidissement en conséquence. Par exemple, si l'humidité dépasse 55 ou 60%, pensez à bien aérer votre logement. Quand il fait chaud, faites-le le matin et le soir, pendant 20 minutes, quand les températures extérieures ont baissé. L'utilisation d'un déshumidificateur peut également aider à maintenir un taux d'humidité agréable.

Trop d'humidité chez vous peut faire apparaître des moisissures. ce n'est pas très esthétique, mais surtout cela peut avoir des répercussions sur la santé. Elle favorise la prolifération des moisissures et des acariens, qui sont des déclencheurs fréquents d'allergies et de problèmes respiratoires. De plus, un environnement trop humide peut aggraver les symptômes de l'asthme et rendre les infections respiratoires plus probables.