Oubliez le sel et le sable, cet ingrédient gratuit est encore plus efficace contre le verglas devant chez vous

Pour éviter les glissades devant chez vous, nous avons la solution ! Et elle se trouve certainement déjà chez vous.

C'est l'un des pièges de l'hiver, surtout en ville ou le matin en sortant de chez soi. La glissade peut être rapide et les conséquences peuvent être sérieuses avec, parfois des blessures à la clé. Le verglas est peu fréquent mais difficile à repérer ou à éviter quand il faut bien rejoindre son travail, aller à l'école chercher le petit dernier ou pour un rendez-vous important. Alors que la neige était attendue, c'est bien le verglas qui s'annonce comme le piège numéro un ce 7 février 2025 avec une alerte jaune de Météo France sur 16 départements. Ce sera principalement dans l'Ouest en Normandie mais aussi en Pays-de-la-Loire, dans les Hauts-de-France et dans quelques départements d'Ile de France : Val d'Oise, Yvelines et Essonne. Attention aussi dans le département de l'Ardèche, également concerné par cette alerte.

C'est donc le moment de protéger votre entrée, votre allée ou encore votre terrasse pour éviter tout accident. Une chute est vite arrivée quand le sol est verglacé. N'investissez pas dans des tonnes de sable ou de sel, il existe une solution gratuite et facile pour protéger devant votre maison, et elle se trouve peut être déjà chez vous. Cet ingrédient méconnu est un excellent allié contre le verglas et pourrait bien remplacer les méthodes traditionnelles qui peuvent causer d'autres problèmes.

© mikeosphoto - stock.adobe.com

Le sel de déneigement est couramment utilisé pour éviter les glissades, mais il présente plusieurs inconvénients. Il est nocif pour l'environnement, car il pollue les sols et les cours d'eau, rendant la végétation plus fragile. De plus, il accélère la corrosion des véhicules et des infrastructures. Quant au sable, s'il améliore l'adhérence, il peut obstruer les canalisations lorsqu'il est en grande quantité.

Il s'agit tout simplement de la cendre de bois. Riche en minéraux, elle possède plusieurs propriétés intéressantes. Elle contient du potassium et d'autres sels minéraux qui aident à faire fondre la glace. Contrairement au sel de voirie, elle est biodégradable et ne nuit pas à la végétation environnante. De plus, sa texture fine agit comme un abrasif naturel, améliorant immédiatement l'adhérence sur les surfaces verglacées.

L'utilisation de la cendre est vraiment simple. Récupérez la cendre froide de votre cheminée et tamisez-la pour enlever les morceaux de charbon non brûlés. Ensuite, dispersez-la uniformément sur les surfaces glissantes, comme votre allée ou le trottoir devant chez vous. Elle agit rapidement et reste efficace même après plusieurs passages de piétons ou de véhicules.

En plus d'être gratuite et disponible pour ceux qui utilisent un poêle ou une cheminée, la cendre est une alternative écologique qui permet de lutter contre le verglas sans endommager l'environnement. Alors, cet hiver, avant de sortir votre sac de sel, pensez à recycler vos cendres : votre allée, votre jardin et la planète vous remercieront !