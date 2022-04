"Michel Bouquet : l'hommage des stars et de la France aux Invalides"

MICHEL BOUQUET. Deux semaines après la mort de l'acteur Michel Bouquet, les stars, sa famille et le gouvernement se sont réunis aux Invalides pour rendre un ultime hommage au comédien.

Un hommage à Michel Bouquet a eu lieu ce mercredi 27 avril 2022 aux Invalides après-midi. Le Président de la République, Emmanuel Macron, a présidé la cérémonie en compagnie de son épouse Brigitte Macron. Les membres de la famille de Michel Bouquet, décédé le 13 avril, se sont présentés à cet hommage national. Plusieurs stars du show business étaient également présentes lors de cette cérémonie en hommage au comédien. Les acteurs Fabrice Luchini, Pierre Arditi et Muriel Robin ont pris la parole avec une émotion palpable lors de l'hommage à Michel Bouquet aux Invalides. Fabrice Luchini avait tenu l'un de ses premiers rôles face à Michel Bouquet tandis que Muriel Robin avait été son élève au conservatoire et le considère comme son "père de théâtre". Pierre Arditi, quant à lui, avait eu l'occasion plusieurs fois de donner la réplique à Michel Bouquet dans différents films. Suivez la cérémonie en hommage à Michel Bouquet en direct ci-dessous.

En direct

17:08 - Michel Bouquet était considéré comme l'un des plus grands acteurs de sa génération FIN DU DIRECT - C'est un visage familier du cinéma et du théâtre qui nous a quittés le mercredi 13 avril 2022. Michel Bouquet était en effet considéré par ses pairs comme l'un des plus grands comédiens de sa génération. Il avait reçu à deux reprises le César du meilleur acteur, une première fois en 2002 pour "Comment j'ai tué mon père" et une seconde fois en 2006 pour "Le promeneur du Champ-de-Mars". Il avait également été salué de deux Molière du comédien, en 1998 pour "Les Côtelettes" et en 2005 pour "Le roi se meurt".

16:55 - Pour Muriel Robin, Michel Bouquet l'a "empêchée de mourir" Muriel Robin a été élève de Michel Bouquet lorsqu'elle étudiait au conservatoire national d'arts dramatiques. Dans une prise de parole sur franceinfo le mercredi 27 avril, elle expliquait avoir reçu son aide alors qu'elle doutait de ses capacités de travailler comme comédienne. "Après le conservatoire, je lui ai dit : 'Je te retourne à Saint-Étienne. Ce n'est pas pour moi ce métier. Je ne veux pas'. On marchait sur les boulevards, je lui tenais le bras et il m'a dit : 'Non, non, c'est hors de question'". Elle explique que c'est grâce à lui qu'elle a trouvé le courage de continuer. "Plus tard, je remplissais déjà des Zénith de 5 000 personnes. C'était, il y a peut-être une vingtaine d'années. Je lui dis : 'Là, j'arrête, je ne peux plus.' Et il m'a dit : 'Tu n'as pas le droit. C'est un devoir', avec sa belle voix grave. Je crois qu'il m'a empêchée de mourir, vraiment !"

16:44 - "Il a régné sur le théâtre en monstre sacré" Le Président de la République, Emmanuel Macron, s'est exprimé lors de l'hommage national à Michel Bouquet ce mercredi 27 avril 2022. "Il aura brûlé les planches et crevé l'écran 70 années durant. Michel Bouquet a régné sur le théâtre en monstre sacré. Michel, lui aussi, avait un miroir. Et dans celui-ci la société toute entière se reflétait. Tels étaient son don et sa mission, qui le tenaient debout jusque tard dans la nuit. [...] Son enseignement est une leçon de vérité. Il nous a donné les secrets de nos caractères et éclairé nos esprits. Il était pourtant venu au théâtre pour fuir le monde tel qu'il va. Car avant d'être son royaume, le théâtre fut son refuge."

16:39 - "Tu es le théâtre et le théâtre ne meurt jamais", l'hommage de Pierre Arditi Le comédien Pierre Arditi est le dernier des proches de Michel Bouquet à avoir pris la parole pour rendre hommage à l'acteur sur le parvis de l'Hôtel national des Invalides. "Tu as souvent dit que l'art dramatique est une science. Cette science, tu l'as maîtrisée. Servir et pas se servir était ton crédo, ta profession de foi. Jouer était une nécessité intime. C'est aussi le moyen de vivre quelque chose que l'on ne vivrait pas autrement. Tu voulais privilégier l'auteur et ne pas te servir de lui pour ta propre lumière. Tu as réussi mais fort heureusement tu as réussi à ne pas te faire oublier tant tes interprétations sont uniques. Je suis devenu ton élève parce que j'ai eu la chance, à plusieurs reprises, de devenir ton partenaire et d'avoir sous les yeux les coulisses de ton travail, de tes angoisses, de ton enfouissement dans le rôle à venir. C'est peut être ça ton secret. Savoir et oublier qu'on sait, pour que la vie, imprévisible comme toujours, coule à cet instant dans tes veines. Je n'avais jamais croisé auparavant un acteur aussi impressionnant et si fragile. Je chéris ce mystère que je ne déchiffrerai sans doute jamais. Ce professeur est avec moi dans ma valise d'acteur. Je t'emmène avec moi parce que je sais que tu n'es pas parti. Michel, tu es le théâtre. Et le théâtre ne meurt jamais."

16:33 - Les larmes de Muriel Robin aux Invalides Muriel Robin a pris la parole dans la foulée de Fabrice Luchini aux Invalides. "Monsieur Bouquet, parce que je vous ai toujours appelé ainsi. Sans prénom, vous restiez le maître. Auprès de vous, j'ai trouvé du réconfort au centuple. Vous m'avez offert les portes d'un vaste monde, celui du théâtre. Vous étiez artisan, un compagnon du devoir posant mille fois son travail sur l'établi. J'aimais me tenir près de vous, à regarder jaillir les feuilles éclatantes. Par vous, j'ai découvert les mots, leur poids, leur finesse. 'Un texte, on le sert sans se servir' disiez-vous en défendant un acteur serviteur. Vous souvenez vous de notre promenade sur le boulevard. J'avais 25 ans et je voulais tout arrêter. Il y a 15 ans, vous m'avez tancée 'Tu n'as pas le droit, Muriel. Tu dois servir'. Je vous le dis sans emphase, vous m'avez sans doute empêchée de mourir et plus encore donné à vivre. Je souhaite à tous les comédiens du monde de rencontrer un maître comme vous. L'heure de prendre congé de vous est venue. Je n'achèverai pas cette dernière lettre sans vous assurer que je veillerai sur Juliette. Les trois coups retentissent, le rideau se lève, le roi se meurt. Pas vous. Pas toi. Je t'embrasse de toute mon âme avec ce tutoiement que j'ai enfin su te donner la dernière fois que nous nous sommes vus."

16:24 - "Tu imposais quelque chose de l'ordre de l'incontestable" Fabrice Luchini a poursuivi son hommage à Michel Bouquet aux Invalides en ces mots : "J'ai découvert ta drôlerie, ta singularité. On a plus l'habitude de cette rigueur mais tu étais extrêmement drôle. Tu avais un esprit incroyable, Michel. Tu étais l'interprète le plus exceptionnel de Molière, de Beckett, et au tout début de Jean Anouilh. C'est dans ce répertoire que tu excellais. Quand tu jouais, Michel, tu imposais quelque chose qui est de l'ordre de l'incontestable. Personne ne pouvait jouer à ta place. Personne ne pouvait te remplacer. Tu étais l'essence et l'unique. Ta vie a été consacrée aux écrivains et aux auteurs de génie. Ton panthéon était organisé autour de Molière mais il fallait aussi t'entendre parler de Thomas Benarhd, de Beckett, de Ionesco. T'entendre parler tout simplement. Ta voix somptueuse qu'on a entendue dans ta carrière extraordinaire de cinéma. J'ai eu la chance de recevoir de ta part une formule que je tiens comme une boussole 'il ne faut jamais oublier oublier que quelque soit les succès ou les échecs, le public ne venait pas nous regarder jouer mais il venait jouer avec nous. Ces deux phrases incarnent l'immense travail que tu as su faire. Ces deux phrases, nous essayons de les pratiquer modestement."

16:19 - "Ma fascination pour toi a été immédiate", l'hommage de Fabrice Luchini Fabrice Luchini est le premier à avoir pris la parole pour rendre hommage à Michel Bouquet aux Invalides ce mercredi après-midi. "Monsieur Michel Bouquet, Monsieur l'immense Michel Bouquet. Mon cher Michel. Ta disparition va laisser un immense vide dans cette famille d'acteurs dont tu étais le représentant le plus singulier, le plus étonnant. Jean-Pierre Marielle me disait souvent "il est le plus grand acteur de sa génération." Un acteur, pour qui le texte et la pensée de l'auteur était devenue son obsession, sa foi, sa religion. Je peux dire que tu as été la plus belle rencontre de ma vie de comédien. Ma fascination pour toi a été immédiate. J'avais à peine 25 ans. J'ai eu la chance d'être ton fils dans un film maudit dans lequel tu jouais mon père. Et tu as été d'une telle chaleur, d'une simplicité inouïe. Les mots ont perdu un sens dans le monde dans lequel nous vivons mais tu étais génial."

16:10 - Emmanuel Macron arrive aux Invalides Il doit présider la cérémonie d'hommage national à Michel Bouquet, Emmanuel Macron est arrivé à l'Hôtel national des Invalides au côté de son épouse Brigitte Macron. Il y a été accueilli par les autorités militaires mais aussi la Ministre des Armées Florence Parly ainsi que la Ministre de la Culture Roselyne Bachelot.

16:02 - Avant sa mort, Michel Bouquet "n'allait pas bien depuis quelques semaines" Peu d'informations relatives à la mort de Michel Bouquet ont été communiquées. Son service de presse a simplement indiqué à l'AFP que le comédien est décédé le mercredi 13 avril en fin de matinée à Paris, où il était hospitalisé. Les raisons de cette hospitalisation n'ont cependant pas été précisées, l'acteur ayant 96 ans au moment de son décès. Fabrice Luchini a toutefois révélé au micro de RTL que Michel Bouquet "n'allait pas bien depuis quelques semaines" et n'était "plus maître de tous ses souvenirs".

15:53 - Muriel Robin, élève de Michel Bouquet La comédienne Muriel Robin va prendre la parole à l'Hôtel national des Invalides lors de l'hommage national à Michel Bouquet cet après-midi. L'actrice avait eu l'occasion de côtoyer le comédien puisqu'elle a été son élève lorsqu'elle étudiait au conservatoire. A l'annonce du décès de Michel Bouquet, Muriel Robin avait d'ailleurs affirmé qu'elle le considérait comme son "père de théâtre, [son] repère".

15:44 - Fabrice Luchini avait fait ses débuts face à Michel Bouquet C'est l'une des vedettes qui prendra la parole cet après-midi lors de l'hommage national à Michel Bouquet, Fabrice Luchini a côtoyé le comédien dès 1976. C'était dans un film de Pierre Zucca intitulé "Vincent mit l'âne dans un pré (et s'en vint dans l'autre)". C'était l'un des premiers rôles de Fabrice Luchini qui, après l'annonce de la mort de Michel Bouquet, avait rendu hommage à celui qui lui avait "appris à être attentif à l'autre".

15:33 - L'hommage d'Emmanuel Macron à Michel Bouquet Le 13 avril, après l'annonce du décès de Michel Bouquet, le Président de la République alors candidat rendait hommage au comédien disparu. Emmanuel Macron s'est exprimé sur son compte Twitter officiel en ces mots : "Sept décennies durant, Michel Bouquet a porté le théâtre et le cinéma au plus haut degré d’incandescence et de vérité, montrant l’homme dans toutes ses contradictions, avec une intensité qui brûlait les planches et crevait l’écran. Un monstre sacré nous a quittés."

15:26 - Le déroulé de ce qui est prévu lors de la cérémonie L'hommage national à Michel Bouquet devrait se dérouler selon le déroulé suivant à partir de 16 heures. Tout d'abord, le Président de la République sera accueillie par les autorités militaires, la Ministre des Armées, la Ministre déléguée auprès de la ministre des Armées mais aussi la Ministre de la Culture. On pourra ensuite voir les honneurs du drapeau puis écouter La Marseillase interprétée par la Gendarmerie mobile. Le Président de la République passera ensuite en revue les troupes. Les comédiens Fabrice Luchini, Muriel Robin et Pierre Arditi prendront la parole pour rendre hommage à Michel Bouquet. Emmanuel Macron rendra un éloge funèbre à Michel Bouquet puis les élèves du Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique déposeront des fleurs au pied du portrait du comédien. On pourra ensuite entendre l'air "Soave sia il vento" de Cosi fan tutte de Mozart. Celui-ci sera interprété par William Thomas, Marie-Andrée Bouchard-Lesieur et Tamara Banjesevic. Une minute de silence sera observée après la sonnerie "aux morts". Enfin, le Choeur de l'Armée française et l'orchestre de la Garde Républicaine interpréteront La Marseillaise.

15:22 - Plusieurs stars attendues à l'hommage à Michel Bouquet Les cérémonies d'hommage national sont l'occasion pour la France et les proches de communier et de dire adieu aux disparus. Si les membres de la famille de Michel Bouquet seront bien évidemment présents à l'Hôtel des Invalides ce mercredi, ils pourront également compter sur le soutien de plusieurs stars du show business français dont quelques unes prendront la parole pour rendre hommage à Michel Bouquet. Parmi elles, Fabrice Luchini, Muriel Robin et Pierre Arditi.