Paul Sorvino : l'acteur des "Affranchis" est mort à 83 ans

MORT DE PAUL SORVINO. L'acteur Paul Sorvino, vu dans Les Affranchis, est décédé ce lundi 25 juillet 2022 à 83 ans. Les causes n'ont pas été évoquées. Ses plus grands rôles.

Paul Sorvino est mort, a-t-on appris ce lundi 25 juillet 2022. L'acteur, connu pour avoir joué un gangster dans "Les Affranchis", est décédé à l'âge de 83 ans. Les causes de sa mort n'ont pas été précisées par son entourage. Selon son attaché de presse, Roger Neal, il avait reçu des traitements ces dernières années en raison de problèmes de santé. On n'en saura pas davantage. "Je suis atterrée, a écrit sa veuve, Dee Dee Sorvino, sur Facebook. L'amour de ma vie et l'homme le plus formidable à avoir vu le jour est parti. J'ai le cœur brisé."

Paul Sorvino est né en 1939, à New York. C'est surtout pour son rôle dans Les Affranchis de Martin Scorsese que son visage était familier. Il y jouait Paul Cicero, l'un des gangsters, face à Robert de Niro et Ray Liotta. C'est un acteur qui s'est illustré dans plusieurs seconds rôles, tant dans des films que dans des séries télévisées américaines, notamment dans New York Police Judiciaire, dans laquelle il jouait le sergent Phil Cerreta. Paul Sorvino est le père de l'actrice Mira Sorvino, oscarisée en 1995 pour son rôle dans Maudite Aphrodite de Woody Allen.