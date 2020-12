Cinéma et coronavirus : la réouverture en question, un report possible

En amont de la conférence de presse du Premier ministre Jean Castex, l'inquiétude gagne les salles de cinéma qui pourraient rester fermées malgré le déconfinement.

[Mis à jour le 10 décembre 2020 à 9h50] Alors que les lieux de culture préparent leur réouverture pour le 15 décembre, comme annoncé par Emmanuel Macron lors de son allocution télévisée du 24 novembre où il évoquait les paramètres du déconfinement, le gouvernement pourrait finalement faire machine arrière. Le lundi 7 décembre, alors qu'il tenait une rencontre avec les présidents des groupes parlementaires, Jean Castex s'est interrogé sur la possibilité de rouvrir les salles de cinéma, les théâtres et les musées alors que les indicateurs sanitaires restent au-dessus du cap fixé par le Président de la République. Pour rappel, le chef de l'Etat avait conditionné la réouverture des lieux de culture à une baisse significative des indicateurs sanitaires : il fallait repasser en dessous de la barre des 5 000 contaminations par jours dans toute la France pour espérer pouvoir profiter à nouveau des salles de cinéma, des musées et des théâtres. D'après le dernier bilan de Santé Publique France, 14 595 cas de Covid-19 ont été confirmés pour la seule journée du 9 décembre.

Pour l'heure, le sort des lieux de culture dépend des futures annonces prévues ce jeudi 10 décembre lors d'une conférence de presse organisée par le Premier ministre à partir de 18 heures. Entre autres, il devrait y évoquer les modalités du déconfinement, s'il a lieu, ainsi que le maintient ou non de la réouverture des cinémas. Fin novembre, le gouvernement avait annoncé sa feuille de route pour le déconfinement et notamment la réouverture des salles de cinéma et des autres lieux de culture. Cette réouverture était cependant conditionnée à l'amélioration des indicateurs sanitaires. La Ministre de la Culture Roselyne Bachelot avait ensuite précisé quelques points concernant la réouverture des salles de cinéma.

Un système d'horodatage pour les séances du soir

Autre information importante, le déconfinement progressif annoncé s'accompagnera d'un couvre-feu entre 21 heures et 7 heures du matin. Cela impacte à nouveau fortement les salles de cinéma dont, rappelons-le, les séances du soir sont les plus courues par les cinéphiles. Lors de son allocution, Emmanuel Macron a cependant précisé qu'un "système d'horodatage" permettra de profiter des séances du soir que ce soit au cinéma ou au théâtre.

Lors d'une conférence de presse ministérielle tenue le 26 novembre, la ministre de la Culture Roselyne Bachelot a précisé de qu'il s'agissait d'une tolérance permise aux spectateurs des séances finissant à 21 heures afin que ceux-ci puissent rentrer chez eux sereinement et ce malgré le couvre-feu. Pour cela, les spectateurs devront rester munis de leur billet qui fera foi en cas de contrôle de police.

Quelles règles pour aller au cinéma post-confinement ?

La ministre a par ailleurs rappelé que le protocole sanitaire mis en place lors du couvre-feu sera à nouveau en vigueur. Dans la salle, une distanciation devra être maintenue entre les différents groupes de spectateurs. Les employés des salles de cinéma et les spectateurs devront observer scrupuleusement les gestes barrières. Les salles de cinéma devront mettre du gel hydroalcoolique à disposition des clients. Enfin, le port du masque reste obligatoire durant l'intégralité de la séance.

Quels films à l'affiche à la réouverture ?

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Quoi qu'il en soit, sachez que les salles de cinéma devraient de nouveau accueillir les films présents à l'affiche au moment du reconfinement. On pense notamment à Adieu les cons d'Albert Dupontel, Petit Vampire de Joann Sfar, ADN de Maïwen ou encore le film d'action coréen Peninsula. Si bon nombre de sorties prévues en décembre ont été décalées en 2021, comme Les Tuche 4 par exemple, le blockbuster américain Wonder Woman 1984 de Patty Jenkins est, lui, maintenu au 16 décembre 2020 et sera donc présent dès la réouverture prévue des salles de cinéma.