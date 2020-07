Cinéma et coronavirus : que va changer l'obligation du masque en lieux clos ?

Le gouvernement impose le port du masque dans tous les lieux publics clos dès ce lundi 20 juillet 2020. Qu'est-ce que cela va changer pour les spectateurs de cinéma ?

[Mis à jour le 20 juillet 2020 à 10h38] Alors que les cinémas ont rouvert leurs portes il y a un mois, le gouvernement a décrété dès ce lundi 20 juillet que le port des masques était obligatoire dans les "lieux publics clos." Les cinémas sont évidemment concernés, mais dans quelles mesures ? Selon des informations de BFM TV, le masque est obligatoire "pour la circulation, mais pas en statique au moment de la consommation", comme pour les restaurants, bars et théâtres. Cela suggère ainsi que le masque est obligatoire dans les espaces communs et lors des déplacements dans l'établissement, mais qu'il peut être retiré pendant la séance. Ces mesures étaient déjà en vigueur dans les salles de cinéma, donc rien ne change vraiment pour les cinéphiles qui vont se rendre dans les salles obscures. A noter toutefois que certains cinémas imposent le port du masque durant la projection du film. Comme le rappelle le Parisien, l'amende pour non respect du port du masque dans les lieux publics clos s'élève à 135 euros.

Plusieurs règles d'hygiène sont actuellement en vigueur dans les salles de cinéma. Le port du masque est obligatoire pour le spectateur dans les couloirs et les pièces communes de l'établissement. Il est toutefois possible de l'enlever dès qu'on est assis dans la salle. Les réservations en ligne sont également à privilégier afin d'éviter un maximum de contact, et la distance d'un siège entre chaque spectateur est à respecter, sauf pour les personnes venues en groupe (couple, amis, famille,...). Les cinémas devront être scrupuleusement nettoyés, les séances dans les salles voisines seront décalées pour éviter l'afflux des spectateurs, et les employés, masqués, devront veiller à éviter les croisements entre les personnes d'une même salle ou de différentes salles. Plus bas dans cet article, on vous récapitule en détail toutes les mesures d'hygiène à respecter lorsque l'on se rend au cinéma.

Les salles de cinéma ont rouvert dans toute la France depuis le 22 juin. Toutefois, les choses ne seront pas exactement comme avant le confinement, puisqu'un protocole sanitaire édicte les mesures à prendre tant pour les salles que pour le public. Parmi elles, le port du masque est recommandé pour les spectateurs, des distances sont imposées entre les spectateurs, et les réservations en ligne sont à privilégier pour éviter tout contact. On vous résume ci-dessous les mesures d'hygiène que chacun doit respecter dans les cinémas :

Le port du masque est obligatoire pour les clients dans le hall et les espaces de circulation

Le port du masque n'est pas obligatoire lorsque le spectateur est assis dans la salle

Une place devra être laissée vacante de part et d'autre de chaque spectateur qui ne sont pas du même groupe (famille, couple,...)

Les personnes arrivées ensemble (familles, couples, etc.) peuvent s'asseoir côté à côte tant qu'une place vacante est laissée de part et d'autre du groupe dans la salle

Pour éviter les contacts, il est recommandé d'acheter ses places sur Internet ou en paiement sans contact à la caisse

Les spectateurs sont invités à respecter une distance physique d'un mètre avec les autres spectateurs

Des messages de prévention sanitaire seront diffusés sur les écrans avant les séances

Voilà qui va forcément modifier l'expérience en salles des spectateurs mais rappelons que ces recommandations sont la condition sine qua non de la réouverture des salles de cinéma. Il est donc vivement recommandé de les respecter scrupuleusement. En ce qui concerne les exploitants et le personnel des salles de cinéma, ils sont chargés d'appliquer de nombreuses mesures sanitaires pour garantir leur propre sécurité ainsi que celle des spectateurs.