Cinémas fermés : quelle date de réouverture ? Quelles règles sanitaires ?

Mis en marche depuis plus de deux semaines déjà, le déconfinement n'a pas encore atteint les salles de cinéma. Le ministre de la Culture Franck Riester a reprécisé la feuille de route à suivre avant leur réouverture.

[Mis à jour le 25 mai 2020 à 9h55] Dans une interview le 20 mai dans Télématin sur France 2 et Franceinfo, le ministre de la Culture Franck Riester a eu l'occasion de s'exprimer à nouveau sur la réouverture des salles de cinéma, fermées désormais depuis deux mois et demi. Il y évoque une potentielle date de réouverture au début du mois de juillet mais reste prudent : "Nous travaillons à une réouverture des salles de cinéma début juillet. Bien évidemment, il est encore trop tôt pour dire que la réouverture sera possible début juillet. La décision sera prise fin mai-début juin." Il faudra donc attendre le point du Premier ministre pour savoir s'il est possible d'aller plus loin dans le déconfinement et donc de permettre aux salles de rouvrir. En tout état de cause, "il faudra respecter des normes sanitaires, peut-être des flux de spectateurs différents" rappelle Franck Riester qui affirme qu'une feuille de route sanitaire pour les salles de cinéma devra être validée par le ministère de la Santé avant la réouverture des salles.

Premières recommandations sanitaires avant la réouverture

Une première série de recommandations a été dévoilée par le ministère de la Culture pour aider les salles de cinéma mais aussi de spectacle à rouvrir dans des conditions sanitaires strictes. Il est notamment conseillé d'encourager l'achat en ligne de billets pour éviter les contacts à la caisse et à l'arrivée dans la salle. Si cela n'est pas possible, les agents de billetterie doivent être placés derrière des vitres de plexiglas ou porter visière et masque quand cela n'est pas envisageable. Ces recommandations ne statuent pas encore sur le fait que les spectateurs auront eux-mêmes l'obligation d'être masqués ou non mais c'est une possibilité envisagée sauf pour les enfants de moins de 11 ans. La distanciation physique doit pouvoir être effective par ailleurs : "Les spectateurs qui ne font pas partie d'un même groupe de réservation doivent être distants d'au moins un mètre" explique le texte. Un maximum de portes devront être maintenues ouvertes pour éviter que les visiteurs aient la nécessité de les toucher et donc d'être mis en contact avec des surfaces à risque. Arrivés dans la salle, les spectateurs devront être séparés d'au moins un mètre, précise le texte, ce qui implique donc des sièges vacants pour les exploitants. Ci-dessous, l'extrait d'un reportage de TF1 au sein du cinéma Le Brady à Paris qui prépare sa réouverture.

Les mesures sanitaires du cinéma Brady (Paris Xème) in #TF1 JT 20H pic.twitter.com/VAfdo696Zy — Destination Ciné (@destinationcine) May 24, 2020

Pour rappel, la deuxième phase du déconfinement en France doit avoir lieu à partir du 2 juin si elle est actée par le gouvernement. Le 11 mai, Franck Riester expliquait que, de toute façon, il faut du temps pour mettre en marche une réouverture des salles. Sur Franceinfo, il faisait cette déclaration : "Il y a en gros quatre semaines entre le moment où l'on décide de rouvrir et le moment où l'on peut officiellement rouvrir, notamment pour une question d'organisation de la distribution des films et la mise en œuvre pratique des consignes sanitaires dans les salles. A priori, ça ne sera pas avant l'été". Dans un entretien avec Le Figaro fin avril, Richard Patry, président de la Fédération nationale des cinémas français, annonçait déjà viser "sans aucune certitude, une réouverture pour le mercredi 1er juillet ou 8 juillet". Il faudra donc attendre, dans un contexte où les acteurs de l'industrie attendent beaucoup de la part de l'Etat pour pérenniser leur activité dans une crise qui pourrait tout simplement signer la perte de certains d'entre eux.

Samedi 14 mars 2020, le Premier ministre Edouard Philippe a annoncé la fermeture de tous les cinémas français le temps d'endiguer l'épidémie de coronavirus Covid-19. Une première phase de déconfinement a eu lieu dès le 11 mai 2020 mais celui-ci ne concerne pas les lieux de promiscuité élevée comme les salles de cinéma qui devront rester fermées jusqu'à nouvel ordre.

De nombreux cinéphiles profitent tout au long de l'année de cartes illimitées, pass spéciaux ou alors ont fait des réservations pour les prochains jours. En raison de la fermeture des cinémas ordonnée par le gouvernement, les exploitants proposent des solutions de remboursement que nous vous récapitulons ci-dessous :

UGC : Le spectateur n'a aucune démarche à effectuer. Les cartes illimitées sont remboursées. Le prélèvement mensuel est suspendu automatiquement jusqu'à la réouverture du cinéma. Les sommes perçues du 15 au 31 mars ont également été remboursées. Idem pour les réservations, qui ont été remboursées automatiquement. Les formules 5 places achetées sur la carte resteront valides durant 60 jours après la réouverture des cinémas. Quant aux points de fidélité, leur durée sera étendue autant de temps que durera la fermeture.

: Les réservations effectuées via l'application mobile et le site internet ont été remboursées automatiquement. Pour les abonnés CinePass, le prélèvement est suspendu jusqu'à la réouverture, et le montant perçu du 15 au 31 mars a été remboursé via le prochain prélèvement qui s'effectuera une fois que les cinémas seront rouverts. Les spectateurs ayant réglé leur abonnement le jour de leur souscription verront leur abonnement automatiquement prolongé du nombre de jours où le cinéma aura été fermés. Les cartes prépayées qui doivent expirées d'ici le 30 avril seront prolongées jusqu'au 30 juin. Toutes ces démarches sont automatiques et le spectateur n'a rien à faire de son côté. CGR : Toutes les cartes CSE, cartes 5/10/15 et rechargements fidélité dont la validité était comprise entre début mars et fin mai 2020 sont prolongés d'un mois de validité supplémentaire. Les points de fidélité sont aussi prolongés d'un mois. Les démarches sont effectuées automatiquement sans que les usagers n'ait à faire quoi que ce soit.

: Toutes les cartes CSE, cartes 5/10/15 et rechargements fidélité dont la validité était comprise entre début mars et fin mai 2020 sont prolongés d'un mois de validité supplémentaire. Les points de fidélité sont aussi prolongés d'un mois. Les démarches sont effectuées automatiquement sans que les usagers n'ait à faire quoi que ce soit. Kinepolis : Une demande de remboursement doit être effectuée par le spectateur en ligne sur le site internet du groupe.

Avant que les cinémas ne soient obligés de fermer leurs portes, les sociétés de distribution ont craint des répercussions de la pandémie sur la sortie de leurs films. Plusieurs studios avaient fait le choix de décaler la sortie de leurs prochains films. Depuis, de nombreux autres films ont été décalés. Retrouvez ci-dessous la liste complète des films impactés, qui sera mise à jour au fur et à mesure des annonces :

Miss de Ruben Alves est reporté au 23 septembre 2020.

de Ruben Alves est reporté au 23 septembre 2020. James Bond : Mourir peut attendre sortira le 11 novembre 2020

sortira le 11 novembre 2020 Rocks est décalé au 17 juin 2020

est décalé au 17 juin 2020 Pinocchio de Matteo Garrone est reporté au 1er juillet 2020

de Matteo Garrone est reporté au 1er juillet 2020 La Daronne avec Isabelle Huppert est décalé au 15 juillet 2020

avec Isabelle Huppert est décalé au 15 juillet 2020 Brutus vs César de Kheiron sortira le 1er juillet 2020 au lieu du 1er avril

de Kheiron sortira le 1er juillet 2020 au lieu du 1er avril A coeur battant de Keren Ben Rafael est reporté au 2 septembre 2020

de Keren Ben Rafael est reporté au 2 septembre 2020 Pierre Lapin 2 : panique en ville est décalé au mois de janvier 2021

est décalé au mois de janvier 2021 Effacer l'historique de Délépine et Kervern sortira le 26 août 2020

de Délépine et Kervern sortira le 26 août 2020 Le Sel des larmes de Philippe Garrel est repoussé au 17 juin 2020

de Philippe Garrel est repoussé au 17 juin 2020 Sans un bruit 2 est décalé au 9 septembre 2020

est décalé au 9 septembre 2020 Fast and Furious 9 verra sa sortie en 31 mars 2021 (au lieu du 20 mai 2020)

verra sa sortie en 31 mars 2021 (au lieu du 20 mai 2020) Mulan prévu pour le 25 mars a été reporté au 24 juillet 2020

prévu pour le 25 mars a été reporté au 24 juillet 2020 Les nouveaux mutants prévu pour le 1er avril est décalé à une date ultérieure

prévu pour le 1er avril est décalé à une date ultérieure Affamés de Scott Cooper avec Keri Russell voit également sa date de sortie repoussée

de Scott Cooper avec Keri Russell voit également sa date de sortie repoussée USS Greyhound avec Tom Hanks sortira à une date ultérieure

avec Tom Hanks sortira à une date ultérieure Mignonnes de Maimouna Doucouré est décalé au 3 juin à la place du 1er avril

de Maimouna Doucouré est décalé au 3 juin à la place du 1er avril Bloodshot avec Vin Diesel est sorti directement en VOD

avec Vin Diesel est sorti directement en VOD Divorce Club avec Michael Youn prévu le 25 mars sortira finalement plus tard.

avec Michael Youn prévu le 25 mars sortira finalement plus tard. Un ami extraordinaire avec Tom Hanks est décalé à une date ultérieure.

avec Tom Hanks est décalé à une date ultérieure. Ondine est reporté en septembre 2020

est reporté en septembre 2020 Les Trolls 2 tournée mondiale est décalé au 14 octobre 2020

est décalé au 14 octobre 2020 Black Widow sortira le 28 octobre 2020

sortira le 28 octobre 2020 Déconnectés sortira le 16 décembre 2020

sortira le 16 décembre 2020 Le Jardin secret a vu sa date de sortie décalée au mois d'août 2020

a vu sa date de sortie décalée au mois d'août 2020 Nous les chiens sortira à une date ultérieure

La pandémie impacte également les tournages de cinéma et de séries. Certains ont dû être mis en pause pour éviter la propagation du virus, ou simplement car ils ne pouvaient plus se rendre dans les lieux nécessaires aux prises de vue, comme c'est le cas notamment de la suite de la franchise très attendue Avatar. Leur date de sortie annoncée risque donc d'être décalée. Voici une liste non exhaustive des tournages impactés par le coronavirus :

Dernier Duel de Ridley Scott : le tournage en France a été écourté et déplacé en Irlande. Sortie prévue pour le 13 janvier 2021.

de Ridley Scott : le tournage en France a été écourté et déplacé en Irlande. Sortie prévue pour le 13 janvier 2021. Mission : Impossible 7 : fin février 2020, l'équipe du septième volet de la saga Mission : impossible devait tourner à Venise durant trois semaines. En raison de l'évolution de la pandémie en Italie, le tournage du film a été suspendu.

: fin février 2020, l'équipe du septième volet de la saga Mission : impossible devait tourner à Venise durant trois semaines. En raison de l'évolution de la pandémie en Italie, le tournage du film a été suspendu. Official competition avec Penélope Cruz et Antonio Banderas.

avec Penélope Cruz et Antonio Banderas. The Batman de Matt Reeves avec Robert Pattinson

de Matt Reeves avec Robert Pattinson Jurassic World: Dominion avec Chris Pratt

avec Chris Pratt Les animaux fantastiques 3 avec Eddie Redmayne

avec Eddie Redmayne Red Notice avec Dwayne Johnson

avec Dwayne Johnson Samaritan avec Sylvester Stallone

avec Sylvester Stallone Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings , l'un des prochains films Marvel

, l'un des prochains films Marvel King Richard avec Will Smith

avec Will Smith Les suites d'Avatar de James Cameron

En raison de l'interdiction des rassemblements de plus de 100 personnes décrétée le vendredi 13 mars 2020, plusieurs événements liés au cinéma et aux séries ont été annulés ou reportés. Le Festival de Cannes, attendu initialement du 12 au 23 mai, ne pourra pas avoir lieu "sous sa forme initiale" mais les organisateurs espèrent cependant pouvoir le tenir sous une autre forme dans le but de poursuivre la mission du festival en tant qu'instrument "essentiel de soutien à l'industrie cinématographique".

De son côté, La Cinémathèque française, organisation cinématographique située à Paris, a annoncé la suspension de ses activités suite à l'interdiction de rassemblement de plus de 100 personnes. "We'll be back" ont-ils toutefois ajouté en référence à une grande réplique du septième art. Retrouvez ci-dessous la liste des événements cinéma et séries reportés ou annulés en raison du coronavirus :