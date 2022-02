Oscars : où et à quelle heure suivre les nominations 2022 ?

OSCARS 2022. Les Oscars annoncent ce mardi 8 février la liste des nominations pour la cérémonie 2022. Celle-ci se tiendra le 27 mars 2022.

[Mis à jour le 8 février 2022 à 11h02] C'est le grand jour pour les cinéphiles du monde entier : les Oscars annoncent ce mardi 8 février la liste des nominations pour la cérémonie 2022. Celle-ci se tiendra le 27 mars prochain, et sera comme toujours retransmise en direct et en clair sur Canal++ en France dans la nuit. La liste des films en compétition cette année sera dévoilée aujourd'hui à partir de 5h18 sur le fuseau PST, soit à 14h18 heure française.

Pour suivre l'annonce des nominations de l'événement, qui se font un mois et demi avant la cérémonie, vous pouvez vous rendre sur le site officiel, mais aussi les comptes officiels de l'Académie sur les réseaux sociaux. Pour l'heure, nous ne connaissons pas les films favoris, mais on peut s'attendre à voir Dune, West Side Story, Licorice Pizza ou encore The Power of the Dog, déjà cités lors des Golden Globes, dans la sélection 2022. Nous vous proposons également de suivre dans la vidéo ci-dessous l'annonce des nominations aux Oscars 2022 en direct.

Quels films seraient les favoris pour les Oscars ? Après une année de disette marquée par la pandémie, l'année 2022 pourrait marquer le retour des super-productions en compétition, comme a pu en témoigner le palmarès des Golden Globes. On peut penser ainsi à Dune ou la comédie musicale West Side Story. The Power of the Dog fait également partie des favoris, avec une nomination attendue (et une victoire ?) de Jane Campion pour le prix de la meilleure réalisation. Mourir peut attendre peut également figurer parmi les nominations, avec notamment une citation pour la chanson de Billie Eilish "No Time to Die", tout comme Encanto pour la statuette du meilleur film d'animation et de la meilleure chanson originale ("Ne parlons pas de Bruno"). Parmi les autres films que l'on peut attendre dans les nominations 2022, mentionnons Belfast de Kenneth Branagh, Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson, Don't Look Up ou encore La Méthode Williams.

Côté nomination des acteurs et actrices, on peut imaginer des nominations pour Andrew Garfield (tick, tick... BOOM !), Will Smith (La Méthode Williams), Peter Dinklage (Cyrano) ou encore Benedict Cumberbatch (The Power of the dog) pour les hommes ; Lady Gaga (House of Gucci), Olivia Coleman (The Lost Daughter), Penelope Cruz (Madres Paralelas) ou encore Nicole Kidman (Being the Ricardos) du côté des femmes. Les Oscars peuvent néanmoins créer la surprise, c'est pourquoi il faut attendre de connaître les nominations complètes avant de faire des pronostics sur le palmarès. Celui-ci sera connu le 27 mars prochain.

La prochaine édition des Oscars se tiendra en 2022. En raison de la pandémie qui touche la population mondiale depuis mars 2020, l'Académie a pris la décision de décaler la cérémonie. Au lieu d'avoir lieu en février, comme c'est habituellement le cas, la 94e édition des Oscars aura lieu le 27 mars 2022, toujours au Hollywood Dolby Theatre.

Le palmarès des Oscars 2022 n'est pas encore connu. L'an dernier, Nomadland, réalisé par Chloé Zhao est ressorti grand vainqueur de cette cérémonie 2021. Le long-métrage, fresque sur le deuil et la résilience, a remporté trois prix dans les catégories reines : l'Oscar du meilleur film, l'Oscar de la meilleure réalisation et l'Oscar de la meilleure actrice pour Frances McDormand. Chloé Zhao devient la seconde femme à remporter l'Oscar de la réalisation depuis la création de la remise de prix, et la première d'origine asiatique. Absent de la soirée, Anthony Hopkins a toutefois remporté l'Oscar du meilleur acteur 2021, grâce à son interprétation dans le film The Father. Ci-dessous, le palmarès complet de la dernière cérémonie des Oscars.

Oscar du Meilleur film : Nomadland

Nomadland Oscar du Meilleur acteur : Anthony Hopkins (The Father)

Anthony Hopkins (The Father) Oscar de la Meilleure actrice : Frances McDormand (Nomadland)

: Frances McDormand (Nomadland) Oscar du Meilleur acteur dans un second rôle : Daniel Kaluuya (Judas and the Black Messiah)

: Daniel Kaluuya (Judas and the Black Messiah) Oscar de la Meilleure actrice dans un second rôle : Youn Juh-yung (Minari)

Youn Juh-yung (Minari) Oscar de la Meilleure réalisation : Chloe Zhao (Nomadland)

: Chloe Zhao (Nomadland) Oscar du Meilleur film d'animation : Soul

: Soul Oscar du Meilleur court-métrage d'animation : If anything happens I love you

If anything happens I love you Oscar du Meilleur scénario adapté : The Father

The Father Oscar du Meilleur scénario original : Promising Young Woman

Promising Young Woman Oscar de la Meilleure photographie : Mank

Mank Oscar du Meilleur documentaire : La sagesse de la pieuvre

La sagesse de la pieuvre Oscar du Meilleur court-métrage documentaire : Colette

Colette Oscar du Meilleur court-métrage de fiction : Two distant strangers

Two distant strangers Oscar du Meilleur film étranger : Drunk

Drunk Oscar du Meilleur Montage : Sound of metal

Sound of metal Oscar du Meilleur son : Sound of metal

Sound of metal Oscar des Meilleurs décors : Mank

Mank Oscar de la Meilleure musique originale : Soul

Soul Oscar de la Meilleure chanson originale : "Fight for you" (Judas and the Black Messiah)

"Fight for you" (Judas and the Black Messiah) Oscar des Meilleurs coiffures et maquillages : Le Blues de Ma Rainey

Le Blues de Ma Rainey Oscar des Meilleurs costumes : Le Blues de Ma Rainey

Le Blues de Ma Rainey Oscar des Meilleurs effets spéciaux : Tenet

Habituellement, les Oscars sont diffusés en direct et en clair sur Canal+. Si vous avez raté la dernière cérémonie et que vous souhaitez la regarder en replay, sachez qu'elle est disponible en streaming sur le site MyCanal. Il suffit d'être abonné à la plateforme et au bouquet de chaînes Canal pour y avoir accès.