Oscars 2022 : Will Smith, Coda... Palmarès et meilleurs moments

OSCARS. Les Oscars ont sacré "Coda" Meilleur film et Jane Campion meilleure réalisatrice le 27 mars 2022. La cérémonie a été gâchée par la gifle de Will Smith envers Chris Rock. Palmarès et temps forts de la soirée 2022.

Le direct

Recevoir nos alertes live !

09:47 - Will Smith ne fait aucun commentaire sur sa gifle à Chris Rock Selon Vanity Fair, Will Smith a refusé de faire tout commentaire sur sa gifle à Chris Rock après l'incident. Il n'a pas non plus répondu aux traditionnelles questions des journalistes lors de la conférence de presse qui a suivi sa victoire, se rasseyant immédiatement dans la salle pour suivre le reste de la cérémonie. Il s'est néanmoins excusé auprès de l'Académie et des autres nommés (mais pas auprès de Chris Rock) lors de son discours de remerciement.

09:34 - L'Académie des Oscars réagit au comportement de Will Smith Sur les réseaux sociaux, L'Académie des Oscars s'est fendue d'un tweet en réaction au comportement de Will Smith, qui a fait de l'ombre sur le reste de la cérémonie :"L'Académie ne ferme pas les yeux sur les violences quelles qu'elles soient. Nous sommes ravis de célébrer notre 94e cérémonie et les vainqueurs, qui méritent ce moment de reconnaissance de leurs pairs et des cinéphiles à travers le monde."

09:16 - Jessica Chastain remporte le premier Oscar de sa carrière Par le passé, Jessica Chastain a été citée à plusieurs reprises aux Oscars. C'est pourtant la première fois qu'elle remporte le prix de la Meilleure actrice. L'Académie a ainsi récompensé son interprétation de l'évangéliste et chanteuse Tammy Faye dans le film Dans les yeux de Tammy Faye. Celui-ci est visible en France sur Disney+.

09:03 - Ce qu'il faut savoir sur Coda, grand vainqueur de la soirée Coda a créé la surprise en raflant l'Oscar du meilleur film face à The Power of the Dog, Dune ou West Side Story, grands favoris. Ce long-métrage est une production franco-américaine adaptée de La famille Bélier. Il raconte ainsi le quotidien d'une jeune fille entendante au sein d'une famille de sourds-muets, tous joués par des acteurs concernés. Le long-métrage est visible en streaming sur AppleTV+. Troy Kotsur, qui incarne le père de famille, a également remporté l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle.

08:44 - Les snobés des Oscars 2022 Chaque année, les Oscars récompensent le meilleur du cinéma américain. Et comme chaque année, de nombreux films ne remportent pas les statuettes escomptées. La qualité de la sélection cette année était saluée par de nombreux observateurs, on savait donc que le palmarès allait faire des déçus. Alors que Coda a remporté l'Oscar du meilleur film, The Power of the Dog est reparti quasi-bredouille. Sur 12 nominations, le film de Jane Campion n'a remporté "que" l'Oscar de la meilleure réalisation. West Side Story n'a eu qu'un prix d'interpréation pour Ariana DeBose, tandis que Belfast est reparti avec l'Oscar du meilleur scénario original. Dune, qui était nommé à 10 reprises sans avoir de citation pour l'Oscar de la meilleure réalisation, est toutefois reparti avec six récompenses, en faisant l'un des grands vainqueurs de la soirée. La méthode Williams n'a eu qu'un prix également, celui du meilleur acteur pour Will Smith.

08:32 - "Drive my car" remporte sans surprise l'Oscar du meilleur film étranger Egalement nommé dans les catégories Meilleur film et Meilleure réalisation, c'est sans surprise que le film japonaise Drive my car a remporté l'Oscar du meilleur film étranger. Il n'a cependant pas réaliser le même combo que Parasite en 2020, puisque le film sud-coréen avait remporté en plus l'Oscar du meilleur film et de la meilleure réalisation.

08:20 - Encanto sacré meilleur film d'animation Parmi les prix remis au cours de la soirée, le film d'animation Encanto a reçu l'Oscar du meilleur film d'animation. Il faisait face à d'autres films des studios Disney, comme Luca (Pixar) ou Raya et le dernier dragon. Etaient également en compétition dans cette catégorie Flee et Les Mitchell contre les Machines.

08:05 - Qui est Troy Kotsur, Oscar du meilleur acteur dans un second rôle ? Troy Kotsur a remporté l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour son interprétation dans Coda. Il s'agit d'un acteur et réalisatieur américain, lui-même sourd. Par le passé, on a pu le voir dans quelques rôles, comme le film Le nombre 23 ou les séries Scrubs, Les Experts Manhattan ou Esprits criminels. Il est également apparu dans un épisode de The Mandalorian. Coda est le film qui devrait véritablement lui ouvrir les portes du cinéma puisque son interprétation d'un père de famille sourd dans le long-métrage lui a valu de nombreuses récompenses.

07:45 - Revivez les temps forts de la cérémonie des Oscars en images Chaque année, les Oscars proposent un véritable show qui en font un rendez-vous incontournable pour les cinéphiles. Dans notre diaporama ci-dessous, on vous propose un récapitulatif de la soirée et de ses temps forts, notamment le palmarès, en images. Voir les photos Palmarès, tapis rouge et temps forts des Oscars 2022

07:32 - Portrait d'Ariana DeBose, Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle Ariana DeBose a décroché l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour son interprétation d'Anita dans le remake West Side Story par Steven Spielberg. Auparavant, on avait pu voir cette actrice et chanteuse américaine de 31 ans dans la comédie musicale Hamilton et dans le film The Prom sur Netflix.

07:17 - Pourquoi Will Smith s'est emporté contre Chris Rock ? La plaisanterie de Chris Rock envers Jada Pinkett-Smith n'a pas du tout amusé Will Smith, qui s'est levé pour frapper l'humoriste en réaction. En effet, son épouse souffre d'alopécie, ce qui l'a forcée à se raser le crâne, et il n'a pas apprécié que Chris Rock la compare à Demi Moore, chauve dans le film A armes égales.