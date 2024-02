César 2024 : "Anatomie d'une chute" gagnant, Judith Godrèche... Les temps forts de la soirée

"Anatomie d'une chute" est le grand vainqueur des César avec six statuettes, dont le prix du Meilleur film. "Le règne animal" a également remporté cinq prix. Le palmarès complet et le récap de la soirée.

07:00 - "Anatomie d'une chute" vainqueur des César Sa victoire était attendue, elle n'en demeure pas moins retentissante : Anatomie d'une chute est le grand vainqueur de la 49e cérémonie des César. Le film de Justine Triet a remporté six récompenses : Meilleur film, Meilleure réalisation, Meilleure actrice, Meilleur acteur dans un second rôle, Meilleur scénario original et Meilleur montage. Avec cinq prix, principalement dans des catégories dites "techniques", Le règne animal est le second vainqueur de la soirée.

00:30 - De quoi parle "Anatomie d'une chute", gagnant des César ? FIN DU DIRECT. Le grand vainqueur des César est bel et bien Anatomie d'une chute, lauréat de 6 Césars dont Meilleur film, Meilleure réalisation, Meilleure actrice, Meilleur scénario original, Meilleur acteur dans un second rôle et Meilleur montage. Ce drame réalisé par Justine Triet suit une famille dont la vie est bouleversée lors de la mort du père de famille suite à une chute. Vue les circonstances, la police enquête et commence à soupçonner son épouse de l'avoir tuée. Leur fils peut alors se révéler un témoin crucial pour l'enquête. Anatomie d'une chute est à voir en streaming à partir de samedi sur MyCanal.

00:15 - Où voir "Anatomie d'une chute" en streaming ? Anatomie d'une chute est le grand vainqueur des César 2024 avec 6 statuettes remportées, dont le César du Meilleur film. Et si vous avez raté le phénomène de Justine Triet, cela tombe bien car il est désormais visible en streaming : ce drame judiciaire est mis en ligne ce samedi 24 février sur MyCanal, avant d'être diffusé mardi à 21h10 sur Canal+ pour les abonnés de la chaîne cryptée.

Les lauréats de la 49e cérémonie des César sont désormais connu. Anatomie d'une chute s'est imposé avec 6 récompenses, dans les catégories reines notamment, tandis que Le règne animal suit de près avec 5 prix. Ci-dessous, retrouvez l'ensemble du palmarès de cette édition 2024. Meilleur film : Anatomie d'une chute

Meilleure réalisation : Justine Triet pour Anatomie d'une chute

Meilleur acteur : Arieh Worthalter dans Le Procès Goldman

Meilleure actrice : Sandra Hüller dans Anatomie d'une chute

Meilleure actrice dans un second rôle : Adèle Exarchopoulos dans Je verrai toujours vos visages

Meilleur acteur dans un second rôle : Swann Arlaud dans Anatomie d'une chute

Meilleur espoir féminin : Ella Rumpf dans Le théorème de Marguerite

Meilleure espoir masculin : Raphaël Quenard dans Chien de la Casse

Meilleur scénario original : Anatomie d'une chute

Meilleure adaptation : L'amour et les forêts

Meilleurs costumes : Le règne animal

Meilleurs décors : Les trois mousquetaires (partie 1 et 2)

Meilleure photographie : Le règne animal

Meilleur montage : Anatomie d'une chute

Meilleur son : Le règne animal

Meilleurs effets visuels : Le règne animal

Meilleure musique originale : Le règne animal

Meilleur premier film : Chien de la casse

Meilleur long-métrage d'animation : Linda veut du poulet !

Meilleur court-métrage d'animation : Eté 96

Meilleur film étranger : Simple comme Sylvain

Meilleur court-métrage de fiction : L'attente

Meilleur documentaire : Les filles d'Olfa

Meilleur court-métrage documentaire : La mécanique des fluides

César d'honneur : Christopher Nolan et Agnès Jaoui

00:01 - "Anatomie d'une chute" remporte le Meilleur film aux César 2024 A la fin de la 49e cérémonie, l'Académie des César a choisi de décerner le prix du meilleur film à Anatomie d'une chute. Réalisé par Justine Triet, le film obtient donc la récompense suprême de la soirée 2024, et six statuettes en tout. Il était en compétition face à Chien de la casse, Je verrai toujours vos visages, Le procès Goldman et Le règne animal.

23/02/24 - 23:55 - Sandra Hüller sacrée Meilleure actrice aux César Sandra Hüller a remporté la statuette de la meilleure actrice au cours de la cérémonie des César 2024. Elle faisait face à Marion Cotillard, Léa Drucker, Virginie Efira, Hafsia Herzi. Pour rappel, dans Anatomie d'une chute, elle incarne une femme écrivaine accusée du meurtre de son mari.

23/02/24 - 23:47 - Arieh Worthalter remporte le César du meilleur acteur Les César ont décerné la statuette du meilleur acteur à Arieh Worthalter. Pour rappel, il incarne Pierre Goldman, militant d'extrême gauche, condamné pour braquages et homicide dans Le procès Goldman. Il faisait face dans cette catégorie à Romain Duris, Benjamin Lavernhe, Melvil Poupaud et Raphaël Quenard. C’était la première fois de sa carrière qu’il était nommé aux César. Dans son discours, l'acteur a appelé à un cessez-le-feu à Gaza, "parce qu'à la lumière de l'enseignement des douleurs passées, le chemin emprunté ne s'inscrit pas dans une réparation du monde".

23/02/24 - 23:43 - Justine Triet remporte le César de la Meilleure réalisation C'est Justine Triet qui a remporté le César de la meilleure réalisation pour le long-métrage Anatomie d'une chute. Face à elle, se trouvaient Catherine Breillat (L'été dernier), Jeanne Herry (Je verrai toujours vos visages), Cédric Kahn (Le procès Goldman) et Thomas Cailley (Le règne animal). C'est le quatrième César pour Anatomie d'une chute. La réalisatrice primée n'a pas manqué de rappeler qu'elle était seulement la seconde femme à remporter ce prix : "c'est un peu flippant et génial à la fois, c'est encourageant pour la suite". Elle a également tenu à rendre hommage à Sophie Fillières, réalisatrice française décédée l'été dernier.

23/02/24 - 23:34 - "Anatomie d'une chute" élu César du meilleur montage Un film n’existerait pas sans la magie du montage. En 2024, cinq films concouraient pour le César du meilleur montage : Anatomie d'une chute, Je verrai toujours vos visages, Little Girl Blue, Le procès Goldman et Le règne animal. La statuette a été décernée à Anatomie d'une chute.

23/02/24 - 23:30 - Le César de la meilleure photographie sacre "Le règne animal" Le directeur de la photographie accompagne le réalisateur pour concrétiser sa réalisation à l'écran. Cinq films étaient nommés au César de la meilleure photographie : Anatomie d'une chute, La passion de Dodin Bouffant, Le procès Goldman, Le règne animal et Les trois mousquetaires (partie 1 et 2). C’est le directeur de la photographie du Règne animal qui a été appelé sur scène pour récupérer sa récompense.

23/02/24 - 23:25 - "Simple comme Sylvain" remporte le César du Meilleur film étranger C’est Simple comme Sylvain de Monia Chokri qui s’est imposé comme meilleur film étranger cette année aux César. Il faisait face à L'enlèvement, Les feuilles mortes, Oppenheimer et Perfect Days.

23/02/24 - 23:20 - Agnès Jaoui rend hommage à Jean-Pierre Bacri Après une introduction drôle et touchante de Jamel Debbouze, Agnès Jaoui est montée sur la scène de l'Olympia pour récupérer le César d'honneur récompensant l'ensemble de sa carrière. "Je sais qu'en m'offrant ce prix, vous saluez évidemment et essentiellement le travail que j'ai accompli avec Jean-Pierre , et votre geste me touche. Je le prends comme un signe d'estime et d'amitié"... avant d'entamer un discours chanté au ukulele.

23/02/24 - 23:06 - Femme la plus récompensée de l’histoire des César, Agnès Jaoui honorée pour sa carrière Cette année, les César honorent deux figures du septième art, et l’une d’entre elle est française. L’actrice, scénariste et réalisatrice Agnès Jaoui reçoit un César d’honneur en 2024. Elle avait déjà été honorée par l’Académie d’un César de la meilleure actrice dans un second rôle en 1998 pour On connaît la chanson et du César du meilleur film en 2001 pour Le Goût des autres. Elle a également remporté quatre César du meilleur scénario qu’elle a partagé avec son comparse, Jean-Pierre Bacri. Avec ce nouveau prix, Agnès Jaoui devient la femme la plus récompensée de l’histoire des César, avec pas moins de 7 statuettes dans différentes catégories.