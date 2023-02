Titanic : faut-il (re)voir le film au cinéma ?

25 ans après sa première sortie, Titanic signe son grand retour au cinéma depuis le 8 février 2023. Est-ce que ça vaut le coup de (re)voir sur grand écran ce classique du 7e art en version restauré ?

Préparez-vous à vivre l'une des plus belles histoires d'amour du cinéma sur grand écran. Vingt-cinq ans après sa sortie au cinéma, le film Titanic ressort au cinéma et est à voir en salles depuis le 8 février 2023. Ceux qui l'ont vu à sa sortie vont pouvoir découvrir une version remasterisée de ce film culte, tandis que ceux qui ne connaissent pas encore ce long-métrage vont pouvoir découvrir un classique d'Hollywood réalisé par James Cameron. Car rappelons que Titanic, ce n'est pas n'importe quel drame historique : à lui seul, il cumule 11 Oscars et 2,2 milliards de recette, en faisant le troisième plus grand succès du cinéma mondial derrière Avatar et Avengers : Endgame. Rien que ça !

Rien que pour l'expérience, cette ressortie de Titanic vaut le coup. Pour ce 25e anniversaire, ce film culte réalisé par James Cameron est à découvrir dans les meilleures conditions technologiques : le long-métrage a été remastérisé pour être visible en 4K 3D HDR (High Dynamic Range, offrant notamment une plage de luminosité plus étendue) et en HFR (High Frame Rate, une technologie qui affiche davantage d'images par secondes, et donc une image plus précise et plus nette). Pas de surprise du point de vue du scénario donc pour ceux qui l'ont déjà vu, mais un spectacle visuel toujours à couper le souffle. Au cours d'une conférence de presse virtuelle, le réalisateur a d'ailleurs expliqué que "voir un film en salles, c'est une expérience, l'émotion se construit en vous petit à petit, c'est bouleversant". Encore plus pour un film aussi émouvant que Titanic...

3D Dolby, Imax 3D... Quelle séance choisir pour Titanic ?

Titanic ressort en 3D au cinéma ce mercredi 8 février 2023. Le film de James Cameron est à redécouvrir en salles dans les meilleures conditions technologiques possibles. Mais entre la 3D normale et les autres options, laquelle choisir ? Les séances en 3D "simple" seront logiquement moins chères que les autres, mais elles promettent tout de même d'offrir un sacré spectacle pour le public. Les séances en 3D Dolby Cinema, plus chères, proposent davantage de conforts au spectateur, avec des fauteuils en cuir souvent inclinables et plus de place, tout en proposant à l'écran une superbe expérience de visionnage, que ça soit en terme de luminosité, de contraste ou de colorimétrie. Les salles proposant des séances en 3D IMAX sont probablement celles à privilégier si vous avez l'envie d'une expérience à couper le souffle, puisque cette technologie propose un écran plus grand, plus lumineux, une meilleure définition et une véritable expérience sonore aux spectateurs. Ces deux options sont à privilégier si vous souhaitez en prendre plein la vue !

Qu'est-ce que le HDR et le HFR ?

La ressortie de Titanic se fait en HDR et en HFR. Le HDR propose une "plage de dynamique plus élevée", expliquait James Cameron à la ressortie d'Avatar en août dernier, mais aussi une luminosité plus importante. Pour ce qui est du HFR, aussi appelé High Frame Rate, cela permet de projeter le film à hauteur de 48 images par seconde (normalement, la projection se fait à 24 images par seconde). L'image est donc plus fluide.