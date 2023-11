Faut-il voir le nouveau "Hunger Games" ? Notre critique

Un nouveau film de la saga Hunger Games sort au cinéma ce mercredi 15 novembre 2023. On l'a vu, voici notre critique.

Huit ans après la conclusion des aventures de Katniss au cinéma, la saga Hunger Games fait son retour dans les salles obscures. Les fans de la franchise vont pouvoir découvrir le prequel de la saga ce mercredi 15 novembre 2023. Dans cette adaptation du roman La ballade du serpent et de l'oiseau chanteur de Suzanne Collins sorti en 2020, on découvre la jeunesse de celui qui deviendra le tyrannique président de Panem, Coriolianus Snow.

Incarné par Donald Sutherland dans les films précédents, ce personnage est ici incarné dans ses jeunes années par Tom Blythe. Âgé de 18 ans, cet étudiant brillant qui doit redorer l'honneur de sa famille devient l'un des mentors des 10e Hunger Games, jeu mortel et punitif qui n'intéresse plus le public. Il se retrouve à devoir coacher Lucy Gray Baird, chanteuse et candidate du District 12, et la rendre mémorable aux yeux du public. Et si possible, la faire gagner.

Hunger Games 5 De Francis Lawrence avec Rachel Zegler , Peter Dinklage , Tom Blyth , Jason Schwartzman , Hunter Schafer , Josh Andrés Rivera Coriolanus Snow a 18 ans, et est encore loin de devenir le président tyrannique de Panem. Il est choisi pour être le mentor des tributs du District 12...

Plongée dans les coulisses d'un jeu mortel

Hunger Games : La ballade du serpent et de l'oiseau chanteur réussira sans difficulté le pari de séduire les fans de la franchise, mais aussi les autres. Les lecteurs du roman retrouveront une retranscription très fidèle de l'épais livre de Suzanne Collins, jusqu'à son découpage en trois actes qui évite de ressentir une lassitude devant les 2h40 de visionnage. On regrette même que cette histoire ne soit pas adaptée en mini-série, afin de prendre davantage le temps de creuser certaines relations ou certains personnages.

Ceux qui ne sont pas familiers de l'oeuvre découvriront l'envers du décors des jeux de la faim, cette fois montré avec un regard neuf. Si l'on a suivi la participation et la rébellion de Katniss dans les quatre premiers films, c'est ici les coulisses de la création d'un divertissement aussi morbide qu'addictif que Suzanne Collins tente de dépeindre.

"Hunger Games 5 - bande-annonce VOSTFR"

L'autrice, et par extension les créateurs de ce Hunger Games à la sauce 2023, réussissent alors à développer encore davantage leur propos sur la société du spectacle, la manipulation des masses par les médias, mais également la manière dont un régime autoritaire construit les tyrans qui vont perpétuer la violence et l'inégalité sociale, mais également ceux qui auront un regard suffisamment critique pour se rebeller. Un propos qui n'en reste pas moins terriblement moderne et actuel.

Du grand spectacle intelligent

Si le film est fidèle au roman, l'enjeu de l'adaptation à l'écran repose tant sur la mise en scène et l'interprétation. Comme le reste de la franchise avant lui, un soin particulier est apporté aux décors et au costume de cette société dystopique pour souligner les inégalités sociales dénoncées. Le duo principal se révèle très convaincant, Rachel Zegler brillant particulièrement dans les nombreuses séquences chantées qui parsèment le film.

Hunger Games : La ballade du serpent et de l'oiseau chanteur est un film grand spectacle et intelligent, efficace et soigné, qui a tous les atouts pour remporter le même succès que les précédents films de la franchise. Pour rappel, les quatre films mettant en scène la rébellion de Katniss Everdeen avait remporté au total 2,9 milliards de dollars à travers le monde.