L'un des films d'horreur les plus populaires de la décennie est disponible sur Netflix, il va terrifier les abonnés

Sorti en 2013, l'un des films d'horreur les plus terrifiants de la dernière décennie est à rattraper de toute urgence en streaming.

Il y a un peu plus de dix ans, un film d'horreur a connu un succès populaire inattendu, au point de lancer une franchise de douze films qui terrifiera les spectateurs et rapportera plus de 700 millions de dollars au box-office. Le premier film de la saga est à revoir sur Netflix si vous souhaitez vous faire peur.

Inspiré d'une histoire vraie, le premier volet de Conjuring suit un couple d'enquêteurs en paranormal réputés à travers le monde. En 1971, ils sont confrontés à l'affaire de la famille Perron, un foyer terrorisé par la présence d'une entité dans leur ferme isolée du Rhode Island. Le couple doit alors affronter une redoutable puissance maléfique... Comme de nombreux films d'horreur de renom, Conjuring fonctionne par son usage de la suggestion, de la tension horrifique et de quelques "jump scares" (changements brutaux qui font sursauter) bien placés.

Au casting, le premier épisode de Conjuring réunit Vera Farmiga (Bates Motel) et Patrick Wilson (Aquaman, Insidious) dans le rôle du couple. On peut également reconnaître les jeunes Shannon Kook (The 100), Joey King (The Kissing Booth) et Mackenzie Foy (Interstellar, Twilight) dans le rôle des enfants.

Sorti en 2013, Conjuring : les dossiers Warren a été un véritable phénomène. Réalisé par James Wan, le long-métrage a remis à la mode les films d'horreur d'exorcisme, plusieurs années après le grand classique du genre, L'Exorciste, en reprenant de nombreux effets inventés par William Friedkin en 1974.

Si Conjuring : les dossiers Warren n'invente rien et ne révolutionne pas le genre de l'horreur, cela ne l'empêche pas de devenir rapidement extrêmement populaire. Il récolte 318 millions de dollars à travers le monde au box-office. Ce succès donnera naissance à une licence très lucrative de douze films : Conjuring 2 : le cas Enfield (2016), Conjuring : sous l'emprise du diable (2021), mais également la série de trois films Annabelle, introduite dans la première scène du premier épisode, une série de deux films centrés sur La Nonne, introduite dans le deuxième épisode, et enfin La malédiction de la dame blanche (2019).

Si vous décidez de vous faire peur, sachez que les deux premiers Conjuring sont visionnables en streaming sur Netflix, tout comme le deuxième épisode d'Annabelle. Cependant, il faudra se tourner vers d'autres services pour découvrir les épisodes suivants. Les autres films de la franchise sont disponibles à l'achat ou à la location sur la plupart des sites de VOD.