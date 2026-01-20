"C'est la meilleure solution contre la mousse sur votre terrasse ou votre allée : 15 minutes suffisent"

Inesthétique et surtout dangereuse en plein hiver, la mousse cause des dégâts dans votre allée et sur votre terrasse. Voici une méthode facile pour la détruire en 15 minutes.

S'il y a une chose qui gâche l'esthétique de vos espaces extérieurs, c'est bien la mousse. Il est extrêmement frustrant de voir des taches vertes de mousse commencer à prendre racine dans les fissures de l'allée ou entre les dalles de la terrasse. Même si la mousse qui s'installe peut sembler plutôt inoffensive, elle peut en réalité devenir très glissante dans des conditions hivernales humides.

Non seulement c'est inesthétique, mais cela peut vous faire glisser facilement et les voitures qui roulent dessus pourraient souffrir d'une adhérence moindre. De plus, enlever la mousse à la main à l'aide d'outils peut être un travail fastidieux et très long. Alors, quelle est la meilleure façon d'enlever la mousse d'une allée ?

Daniel Scholfield, directeur de The Expert Gate Company, et expert en aménagement extérieur a partagé une solution facile qui "fonctionne comme par magie" et vous possédez probablement déjà le produit. Pour cela, vous aurez besoin au choix d'eau de Javel, de bicarbonate de soude ou de vinaigre blanc, de l'eau, un grand seau, un pulvérisateur et un balai brosse à poils durs. Nous vous conseillons plutôt le bicarbonate ou le vinaigre blanc, des produits naturels.

Pour tuer la mousse dans votre allée, diluez le bicarbonate de soude ou le vinaigre blanc dans de l'eau chaude, dans un seau. Transvasez la solution dans le pulvérisateur pour faciliter la distribution de la préparation entre les dalle ou sur l'allée. Pulvérisez les zones touchées par la mousse. Assurez-vous de répartir uniformément la "solution anti-mousse" sur toutes les parties touchées. Laissez agir pendant environ 15 minutes le temps de tuer la mousse. Cependant, essayez de ne pas laisser la solution trop longtemps, car cela pourrait tacher ou décolorer votre allée.

À l'aide d'eau tiède et d'un balai brosse, retirez la solution anti-mousse des zones traitées et de l'allée. N'hésitez pas à repasser plusieurs fois pour bien enlever le produit partout. Attendez quelques heures pour que la solution continue d'agir en profondeur. Ensuite, utilisez une brosse rigide à poils durs pour frotter toute la mousse morte.

Cela demandera un peu d'huile de coude, mais les résultats en valent la peine. L'expert a affirmé : "une fois toute la mousse enlevée, vous vous retrouverez avec une allée parfaitement nettoyée qui aura l'air comme neuve."